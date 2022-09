Brad Pitt debuta como escultor junto a Nick Cave con una exposición en Finlandia

El aclamado actor de Hollywood incursionó en el arte junto al legendario músico australiano.

Brad Pitt es uno de los artistas más reconocidos del espectáculo, y en su carrera actoral tiene decenas de protagónicos con icónicos directores como Quentin Tarantino, David Fincher, entre otros. Además en los últimos años también se ha dedicado a la producción, así como al enoturismo con un viñedo que tiene Francia.

El actor estadounidense ha estado en polémica debido a la disputa que tiene con su ex esposa Angelina Jolie, quien lo acusó de querer vengarse de ella por el divorcio al quitarle dicha propiedad francesa, pero esto no lo ha detenido para seguir con sus proyectos artísticos.

Ya que además de protagonizar la cinta Bullet Train junto a Bad Bunny, ahora el intérprete demostró que también tiene talento para el arte, ya que debutó como escultor en una exposición en Finlandia. Por si esto fuera poco, lo hizo junto a una leyenda de la música: el cantante australiano Nick Cave.

Los famosos sorprendieron al asistir a la inauguración de esta muestra en la que también participa el el artista británico Thomas Houseago, la cual fue presentada en el Museo de Arte Sara Hildén de la ciudad de Tampere (Finlandia).

Brad Pitt se estrena como escultor

La estrella de Hollywood comenzó a dedicarse al arte desde su divorcio y una de las esculturas que más llamó la atención fue un trabajo titulado “House A Go Go”.

Se trata de una casa en miniatura formada por bloques de madera que Pitt recogió del suelo en el estudio que su amigo Houseago tiene en Los Ángeles.

También presentó un ataúd forrado de Bronce y una escultura de yeso que representa un tiroteo.

Brad Pitt ha debutado por sorpresa en Finlandia como escultor.



Sí, como ESCULTOR.



Ha inaugurado una exposición con Nick Cave y Thomas Houseago en el Sara Holden Art Museum de Tampere.



Lleva desde 2017 trabajando en esculturas y éstas son algunas de sus obras. pic.twitter.com/bRtTwXkmfV — Larra (@MoonwalkerLFC) September 20, 2022

El actor compartió que este trabajo sirvió como terapia para darse cuenta del daño que hizo a los demás durante la crisis que enfrentó.

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, dijo Pitt a la televisión finlandesa YLE.

Por su parte, Nick Cave también presentó por primera vez su trabajo como escultor con una serie de 17 figuras de cerámica hechas a mano y esmaltadas, la cual llamó “The Devil - A Life” (El diablo, una vida).

