Hablar de ciencia y arte es contraponer la lógica con los sentimientos; mientras la primera obtiene el conocimiento mediante la observación de patrones, razonamientos y experimentación; la segunda, según Henry Miller, no enseña nada más que el significado de la vida, pues el arte es la más pura interpretación de ideas, sentimientos, emociones y percepciones sin importar si lo que se percibe tiene o no lógica. Hay quienes deciden creer en la ciencia y quienes se enfocan en el arte, pues ésta es la voz del atrevimiento.



Klari Ries se atrevió a unir ciencia y arte en una serie de pinturas que recrean las imágenes microscópicas del crecimiento biológico de las células del cuerpo humano y algunas algas. Cada día, Klari crea pinturas abstractas dentro de cajas de petri, simulando el crecimiento de las células dentro de los pequeños contenedores.

Un plato diario 2013, es el nombre de la serie que muestra las variaciones de color entre cada célula. Explosiones de acrílico, pigmentos plásticos y diferentes tipos de tintas dan vida y composición a las pequeñas obras pictóricas que su creadora define como: “procesos científicos al servicio del arte”.



El trabajo artístico de Klari es producto de la exploración entre las técnicas biológicas para conocer el funcionamiento del cuerpo, y el arte como medio de expresión del sentir humano: la línea entre lo tecnológico y lo natural.



El trabajo de Klari se ha exhibido en Estados Unidos, Italia, Alemania, España, Inglaterra y China; y se ha mostrado en publicaciones como: The New York Times, Elle Magazine, Time Out London, Artweek San Francisco, BBCI, CBS new market watc, entre otros.

https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe1.jpg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe2.jpg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe3.jpeg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe4.jpg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe5.jpg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe6.jpg https://img.culturacolectiva.com/content/2013/03/pe7.jpg