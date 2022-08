20 escenas de películas que se inspiraron en pinturas clásicas

Cuando el séptimo arte toma inspiración de pinturas que trascendieron en la historia.

Antes del cine e incluso de la fotografía, las pinturas eran las encargadas de capturar un momento en el tiempo que trascendería en la historia, a través de diferentes técnicas, corrientes y claramente, artistas.

Es claro que las pinturas han servido como inspiración para otras bellas artes, entre ellas el cine, el cual ha retomado en diversas ocasiones un enfoque pintorezco de exponentes como Francisco de Goya, Leonardo da Vinc, Vincent van Gogh, y la mismísima Frida Kahlo, entre otros.

Al respecto, a continuación te presentamos algunos ejemplos perfectos sobre la influencia que la pintura ha tenido en el cine:

1. Frida Kahlo

‘El quinto elemento’ de Luc Besson del (1997) / ‘La columna rota’ de Frida Kahlo (1944).

2. Egon Schiele

‘Joker’ de Tod Phillips (2019) / ‘Autoretratos’ de Egon Schiele (1910-1911).

3. Francisco de Goya

‘El laberinto del fauno’ de Guillermo del Toro (2005) / ‘Saturno devorando a su hijo’ de Francisco de Goya (1819-1823).

4. Eugène Delacroix

‘The House That Jack Built’ de Lars von Trier (2018) / ‘La barca de Dante’ de Eugène Delacroix (1822).

5. Gustav Klimt

‘Shutter Island’ de Martin Scorsese (2010) / ‘El beso’ de Gustav Klimt (1908).

6. Edward Hopper

‘Shirley: Visions of Reality’ de Gustav Deutsch (2013) / ‘New York Movie’ de Edward Hopper (1939).

7. Whistler Rex

‘Alien 3′ de David Fincher (1992) / ‘Girl’s Head beside a Skull’ de Whistler Rex (1934).

8. Leonardo da Vinci

‘Viridiana’ de Luis Buñuel (1961) / ‘La última cena’ de Leonardo da Vinci (1495–1498).

9. Johannes Vermeer

‘Girl with a Pearl Earring’ de Peter Webber (2003) / ‘Girl with a Pearl Earring’ de Johannes Vermeer (1665).

10. Sandro Botticelli

‘Las aventuras del Baron Munchausen’ de Terry Gilliam (1988) / ‘El nacimiento de Venus’ de Sandro Botticelli (1485–1486).

11. Caspar David Friedrich

‘Dunkirk’ de Christopher Nolan (2017) / ‘Wanderer above the Sea of Fog’ de Caspar David Friedrich (1818).

12. John Everett Millais

‘Melancolía’ de Lars von Trier (2011) / ‘Ofelia’ de John Everett Millais (1851).

13. Sascha Schneider

‘The Lighthouse’ de Robert Eggers (2019) / ‘Hypnosis’ de Sascha Schneider (1904).

14. Vincent van Gogh

‘At Eternity’s Gate’ de Julian Schnabel (2018) / Autorretrato con oreja vendada de Vincent van Gogh (1889).

15. Vincent van Gogh

‘Dreams’ de Akira Kurosawa (1990) / ‘Wheat Field With Crows’ de Vincent van Gogh (1890).

16. Caspar David Friedrich

‘Gone With The Wind’ de Victor Fleming (1939) / ‘Woman Before The Rising Sun’ de Caspar David Friedrich (1818-1820).

17. Pieter Bruegel

‘The Mill and the Cross’ de Lech Majewski (2011) / ‘The Procession to Cavalry’ de Pieter Bruegel (1564).

18. René Magritte

‘The Truma Show’ de Peter Weir (1998) / ‘Architecture au clair de lune’ de René Magritte (1956)

19. Annie Swynnerton

‘Midsommar’ de Ari Aster (2019) / ‘Head of a Bacchante’ de Annie Swynnerton (1903).

20. MC Escher

‘Labyrinth’ de Jim Henson (1986) / ‘Relatividad’ de MC Escher (1953).

Es así como el cine ha tomado como gran referencia a la pintura en diferentes décadas y situaciones.

