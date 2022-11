La fotografía que muestra el acoso en México y le dio la vuelta al mundo

Esta imagen que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tiene un trasfondo que generó mucha polémica en la época en la que fue publicada.

La escena es esta: una mujer con vestido ceñido caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, recibe un sinfín de “piropos” por parte de los hombres que la ven pasar, incluso los autos se detienen para gritarle “lo bien que se ve”.

Con esa simple descripción podríamos pensar que es una situación cotidiana que sucede a muchas mujeres todos los días en el país, en donde el acoso sexual es normalizado y a pesar de que han pasado décadas de lucha, hay muchos hombres que lo siguen considerando como algo normal, aunque sea una manera de violentarnos.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Pues esta escena que sigue pasando en el país, quedó plasmada en una fotografía que data de 1953 y la protagonista fue la vedette Maty Huitrón, que en aquel momento tenía 17 años.

La fotografía que lleva por título ‘Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero’, fue tomada en dicha calle concurrida de la ahora, CDMX y se convirtió en todo un referente de la fotografía del siglo XX, reconocida por la UNESCO.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Maty Huitrón (Martina Guitrón Porto), ya había actuado junto a Cantinflas a su corta edad, solo que no recibió buenas críticas del público, por lo que resultó sorprendente que su imagen le diera la vuelta al mundo.

A pesar de eso, la actriz captó la atención de los ejecutivos de la Revista Siempre, que estaba a punto de lanzar su primera edición, y ahí le propusieron ser retratada por el reconocido fotógrafo Nacho López (Ignacio López Bocanegra), quien fue el que la expuso a esta magnitud de acoso, con todo y engaños.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Resulta que una mañana de enero, Nacho la citó en el Centro Histórico para concretar la sesión; en el encuentro fingió perder los rollos fotográficos y le sugirió adelantarse por Avenida Madero, mientras él “compraba otros”.

La intención oculta era que ella se paseara en medio de la concurrida vía, para despertar todo tipo de comentarios y reacciones entre los hombres y así sucedió.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

“Oye Nacho, no te mides. No sabes todo lo que me dijeron”, fue la manera de la actriz de reclamarle al fotógrafo, debido a los comentarios lascivos que recibió de los hombres que la acosaron en la calle.

Al final, seis de sus fotografías fueron impresas como un foto ensayo en la revista siempre, las cuales le dieron la vuelta al mundo y llegaron a países como Estados Unidos y Francia. Razón por la que la UNESCO nombró a esta foto como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Para 1980, Carlos Monsivaís la utilizó como portada de ‘A ustedes les consta’, una antología de la crónica en la Ciudad de México.





Podría interesarte