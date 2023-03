La Galería Hilario Galguera presenta, a partir del sábado 19 de julio, la exposición colectiva de verano Index 4: Propuestas en la era de la simulación. Se trata de la cuarta muestra de estas características en la que participarán doce artistas representados por la galería. Es una excelente oportunidad para conocer sus propuestas a través de un amplio espectro de obras representativas de cada uno de ellos.

Gustavo Artigas (México) es un artista conceptual que se caracteriza por abordar temas como el accidente, la suerte y las reglas que rigen las estructuras sociales. Su obra fotográfica, documental, performática y pictórica ha participado en importantes exposiciones institucionales internacionales. En Index 4 se presenta “Chemical Misunderstanding”, fotografía que registra la simulación de una explosión de vapor anaranjado en la vía pública y “CMYK”, obra gráfica que indica los factores de riesgo para la salud que existen en los cuatro pigmentos que se emplean para la elaboración de cualquier material impreso a color.

Gustavo Artigas, CMYK, © cortesía de la Galería Hilario Galguera

Las pinturas de James hd Brown (EUA) son complejas composiciones que combinan elementos de la filosofía, la música, la historia y la literatura, entre otras disciplinas artísticas, con aspectos de la ciencia y la naturaleza. Su carrera artística, que se ha extendido por todo el mundo, abarca más de tres décadas con importantes exposiciones en instituciones y galerías. En Index 4 se presenta un conjunto de “Color Studies”, piezas geométricas y cromáticas que fungen como la paleta de colores que se emplean en sus formatos mayores y, en el caso del grupo que se presenta, como una guía visual y conceptual para la suite de 81 pinturas de “Los planetas” del mismo autor.

James Brown, Color Study, © cortesía de la Galería Hilario Galguera

Jan de Cock (Bélgica) es uno de los escultores jóvenes más notorios de Europa. Su manera de plantear la escultura in situ y el estudio que realiza a través de sus obras de la historia, el rol de los monumentos y la conciencia colectiva le han ganado exposiciones individuales en prestigiosas instituciones como el MoMA y la Tate Modern. En Index 4 se presenta una de las esculturas que desarrollo como parte del proyecto “Todo para ti: México City” en 2013, que consistió en la elaboración de una serie de esculturas y su confrontación con distintos paisajes urbanos y sociales para recontextualizarlas y entablar un diálogo con lo más profundo de la identidad de esta ciudad.

Damien Hirst (Inglaterra) se ha consagrado como uno de los artistas más importantes de la contemporaneidad. Su discurso gira en torno a entidades que, en esencia, podrían parecer opuestas pero que conviven constantemente en la humanidad, como la ciencia, la religión, el amor, la pérdida la vida y la muerte. Su obra pertenece a las colecciones e instituciones más prestigiadas a nivel global. En Index 4 se presentan dos piezas: “Beautiful Magnificent Show me Heaven Painting (with Butterflies and Diamonds)”, perteneciente a la serie de “Spin paintings” y “Psalm 96: Cantate Domino”, uno de los icónicos caleidoscopios realizados a base de alas de mariposas.

Damien Hirst, Psalm 96: Cantate Domino, © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2013 cortesía de la Galería Hilario Gal

Athina Ioannou (Grecia) estructura su obra en torno a la constancia, la determinación y la dedicación manual que vierte en cada uno de sus trabajos. Alumna de Daniel Buren y Jannis Kounellis, Ioannou mantiene el rigor formal y geométrico del primero y retoma el estudio histórico y poético del segundo a través del medio que la caracteriza: lienzos tratados con aceite de linaza que se disponen en los espacios formando composiciones que interactúan con los sitios en los que son presentados. En Index 4 se presenta “Trios”, una serie de banderas de distintos colores que forman tres triángulos isósceles invertidos.

Francisco Larios (México) se caracteriza por el empleo de medios digitales para la elaboración de sus piezas desde hace dos décadas. Su obra habla acerca de las estructuras sociales contemporáneas, la relación física y metafísica que existe entre los cuerpos y su entorno y el rol que han tomado los nuevos medios en el mundo contemporáneo. La obra de Larios pertenece a colecciones en México y Estados Unidos y trabaja en Monterrey, Nuevo León. En Index 4 se presenta una serie de tres collages de libros de ornitología intervenidos.

La obra de Daniel Lezama (México) es una especie de historia no oficial de México. A través de simbologías, alegorías y la apropiación de mitos y leyendas con su reinterpretación contemporánea, Lezama ha desarrollado un lenguaje pictórico que combina una sobresaliente maestría técnica con sofisticadas puestas en escena que abordan temáticas como la identidad, la historia, el mestizaje, la repercusión que tiene México en el extranjero y la complejidad de una sociedad que basa su existencia en factores históricamente complejos. Su obra ha sido presentada en México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Inglaterra, Holanda y Dinamarca. En Index 4 se presenta una pintura seminal para su obra: “La fiesta de los cerros” de 2004.

Mauricio Limón (México) genera, desde hace más de 10 años, performances, pinturas, fotografías y dibujos que resultan de un elaborado análisis antropológico de la sociedad mexicana. A partir de la relación cercana con distintos grupos representativos de la urbe como los algodoneros de azúcar o los famosos “viene vienes”, Mauricio hace un análisis de las estructuras económicas y de poder, el rol de géneros o el crecimiento urbano y las repercusiones que tienen estos en el funcionamiento de una sociedad tan dispar como la que cohabita de distintas maneras en la caótica ciudad de México. Recientemente fue seleccionado para participar en el Young Generation Art Prize que da la fundación Pinchuk en Ucrania, y en la Bienal de pintura Rufino Tamayo. En Index 4 se presentan dos pinturas: “Kim Norda”, una relectura de una de sus propias pinturas, y “El carnalito”, el retrato de uno de los personajes que conoció durante sus visitas a lo profundo de Iztapalapa.

Oliver Marsden (Inglaterra) basa su obra en la exploración de las posibilidades de la pintura en relación con la física que se involucra en su ejecución. Su obra tiene también una conexión íntima con aspectos presentes en la música y en la naturaleza, como el ritmo y el movimiento. En sus propias palabras, una influencia importante para la realización de sus obras es el resultado de ver una gota caer sobre un cuerpo de agua. En Index 4 se presentan dos obras nuevas de gran formato: uno de sus famosos “Harmonics”: círculos de colores intensos en fondos blancos que denotan una gran maestría técnica para su elaboración casi maquinal, y una de las “ondas”, o “Waves”, que representan el espectro de una onda sonora.

Oliver Marsden, Turquoise Green Violet Pulse Harmonic, 2012, © cortesía de la Galería Hilario Galguera

Bosco Sodi (México) se caracteriza por la fortaleza de sus pinturas monocromáticas con texturas que se generan accidentalmente al exponer su materia prima; una mezcla de aserrín, resinas y pigmentos, con el medio ambiente y la atmósfera. Su obra tiene dos lecturas: una gira en torno a la búsqueda mística y espiritual que se lleva a cabo para la adquisición de los distintos pigmentos que se emplean así como para la elaboración de sus obras a manera casi escultórica (en horizontal, al estilo del “action painting”), y otra en torno a accidente y a lo incontrolable. Actualmente figura como uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional. En Index 4 se presenta “Untitled”, de la nueva serie de pinturas plateadas.

Benjamín Torres (México) se formó en el campo de la escultura y después dirigió su trabajo hacia la experimentación, dentro de un concepto más abierto y postmoderno de la práctica tridimensional. Sus piezas combinan registros que van desde los vaciados en yeso, al collage y décollage, de la creación de formas originales a la reconstrucción (y deconstrucción) de objetos preexistentes. Parte de su trabajo deriva de la transformación y la reconfiguración de imágenes publicitarias para explorar temas como la cultura del consumismo, los cánones estéticos dictados por los medios, la relación entre estos y el cuerpo humano y el deseo y una reflexión del rol que juegan en estos tiempos. Torres también analiza las posibilidades de la imagen desde su punto de vista como escultor, sus canales de distribución y los contextos físicos, culturales y sociales en los que se presenta públicamente. En Index 4 se presentan tres piezas: Una instalación conformada por cajas de cereal intervenidas, “Contemporary” y “Nothing feels like”, estas últimas, explorando dos métodos de trabajo distintos: el digital y el analógico.

Peter Wüthrich (Suiza) emplea un único vehículo para su discurso: el libro. Ya sea a manera de performance, de instalación o de escultura, la obra de Wüthrich explora las características formales, materiales, históricas y sociales de la herramienta típica con la que cuenta el hombre para la comunicación y preservación de ideas. Su obra ha sido expuesta constantemente en Europa y en México, forma parte de la colección de la Biblioteca José Vasconcelos. En Index 4 se presenta una compleja instalación a base de separadores de libros que forman una cortina con la que el espectador es invitado a interactuar.

Si quiere ver ilustraciones de las piezas, ¿qué mejor que presenciarlas en vivo en la Galería Hilario Galguera?