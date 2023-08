Existen originales, atrevidas y cuasi fundamentadas razones por las que las personas no leen. Las favoritas por los lectores en negación son: “porque los libros son caros”, “porque cerca de mi casa no hay una librería o biblioteca”, “ya existe la película” o la tajante: “porque no me gusta leer”.

Pero ahora los libros van sobre ruedas en un camión que recorre todo México. Como una forma de llevar la lectura a todos los rincones del país, Educal creó el programa Librobús, las librerías móviles que acercan la lectura a zonas de difícil acceso o donde la oferta de libros es escasa, con el fin de presentar un espacio literario dinámico para promover las obras universales a bajo costo.

El Librobús es un camión expandible de 6.5 toneladas que se transforma en una verdadera librería con un acervo de hasta 4 mil ejemplares. Actualmente cuentan con 10 librerías móviles en distintas zonas de la República Mexicana.

El Librobús cumple con cuatro objetivos primordiales: transportar los libros para su lectura por un mayor número de habitantes, promover, en coordinación con las Secretarías, Consejos y/o Institutos de Cultura de los estados, actividades culturales en torno a la presencia del Librobús; acercar a los lectores a las obras universales pero a un bajo costo y optimizar la distribución y comercialización de los fondos editoriales.

Además de libros, el librobús ofrece otros productos culturales como discos, películas, juguetes didácticos y publicaciones periódicas. Con los libros a bordo esta iniciativa de la cultura móvil participa en la expansión de las posibilidades para favorecer la lectura con títulos del Conaculta y editoriales públicas y privadas.

Si estás interesado en abordar las letras, aquí presentamos la próximas ubicaciones del Librobús:

Librobús 2

Del 9 al 15 de diciembre

Faro de Oriente

Librobús 4

Del 9 al 13 de diciembre (excepto martes 10)

Jardín Centenario de Coyoacán

Librobús 10

Del 9 al 13 de diciembre

Conalep Álvaro Obregón II

Librobús 10

Explanada del Palacio de Bellas Artes

14 y 15 de diciembre

Visita la nueva librería virtual de Educal y conoce su oferta de más de 30 mil títulos.

http://www.educal.com.mx