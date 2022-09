Marilyn Manson no sólo canta, también crea retorcidas pinturas

El ‘Anticristo Superestrella’ tiene una faceta de pintor que sólo sus más fieles seguidores conocen.

Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, ha llevado su carrera al éxito y a la polémica, pues además de incluir fuertes mensajes en sus letras y presentaciones en vivo, su vida personal se ha envuelto en escándalos como cuando Evan Rachel Wood reveló que abusó de ella durante una filmación y también lo acusó de violencia doméstica. Además, dentro de su faceta de pintor, la cual es poco conocida, también ha dejado claro su retorcida perspectiva a través de sus cuadros.

La estrella del rock estadounidense llamado el ‘Anticristo Superestrella’ o ‘El reverendo’, se considera más un artista plástico que un cantante, pues, de acuerdo con sus propias palabras, puede expresar sus opiniones de forma diferente de cómo lo hace con sus canciones.

“No quiero que esto se entienda como un hobby. Pintar para mí es tan importante o más que otras formas de expresión artística”, declaró.

Su pasión por la pintura se empezó a desarrollar de manera profesional desde 1999 y fue hasta el 2002 que tuvo la oportunidad de presentar su primera exposición The Golden Age of Grotesque en Los Angeles Contemporary Exhibitions Centre. En 2006 inauguró su galería de arte Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art en la misma ciudad.

En algunas entrevistas Marilyn Manson ha manifestado su fanatismo por algunos pintores como Salvador Dalí, Egon Schiele y Francis Bacon, de quienes ha tomado algo de inspiración a su manera, pues sus pinturas se han considerado “incómodas” para el espectador, ya que, como su música, cuentan con un tinte muy oscuro, pues se tratan de algunos retratos y seres desfigurados.

Pero para sorpresa de algunos, sus pinturas hechas con la técnica de acuarela se han llegado a vender hasta por 50 mil dólares.

Incluso Marilyn Manson ha logrado presentar sus obras en importantes museos y galerías de Viena, Los Ángeles, París, Berlín, Miami, Moscú, Colonia en Alemania, Sao Paulo y hasta en la Ciudad de México en el Colegio de San Ildefonso.

Algunas de sus pinturas de acuarela más representativas son: “No me mires de esa manera, estoy tratando de concentrarme”, “Por favor dormir por siempre”, “El carpintero”, “La manzana cae lejos” y “Sísifo”.

