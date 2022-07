Mexicano gana World Press Photo 2022 con su trabajo sobre el cultivo de la Amapola en Guerrero

La exposición que premia lo mejor del periodismo fotográfico llegó al Museo Franz Mayer.

La exhibición World Press Photo 2022 llegó al Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, y este año además de tener como ganadora de la categoría principal a la fotógrafa Amber Bracken, el certamen más importante de fotoperiodismo alrededor del mundo, premió al mexicano Yael Martínez en una de sus categorías principales.

El trabajo del fotoperiodista mexicano fue integrado dentro de las 122 fotografías seleccionadas que hoy se exponen en la muestra que está abierta al público desde el 15 de julio hasta el 2 de octubre de 2022, en la que compitieron 4 mil 66 periodistas de 130 países.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La categoría en la que Martínez resultó ganador fue “América del Norte y Central Open Format”, esto con una serie de fotografías titulada “La flor del tiempo. Montaña Roja de Guerrero”, un trabajo que expone el peligro al que se enfrentan las comunidades indígenas que son obligadas al cultivo de la Amapola en el estado de Guerrero.

Las imágenes reflejan de manera artística, el dominio que tiene el narcotráfico en ciertas regiones de México que se han visto obligadas a trabajar para los grupos criminales, debido a que dominan el cultivo artesanal del opio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Este proyecto es una historia dramática, centrada en las personas. Proporciona un comentario sutil sobre la violencia mientras excluye momentos gráficamente violentos, para centrar a la comunidad. Esto se logra mediante el uso efectivo de una técnica estética y de múltiples capas que le da una calidad misteriosa. Este enfoque intencional se utiliza para simbolizar poderosamente las marcas de trauma y pérdida en una comunidad que el propio fotógrafo ha experimentado personalmente”, describió la organización en su sitio web.

Yael Martínez es un fotoperiodista destacado, ya que su trabajo se ha enfocado principalmente en retratar la desigualdad que existe en el país, principalmente en las regiones más marginadas que se ven azotadas por la violencia y la pobreza.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su trabajo ha aparecido en exhibiciones en América, Europa, África y Asia. Además de que sus fotografías han sido publicadas en The Wall Street Journal, Bloomberg News, The New York Times, Time y Vogue Italia.

Inclusión en World Press Photo

Además del trabajo de Yael, los asistentes a esta exposición que se encuentra en el Museo Franz Meyer, podrán apreciar las imágenes de los ganadores de todo el mundo, que van desde temáticas que abordan el secuestro de niñas en las escuelas de África, así como los estragos de la pandemia y la violencia hacia los periodistas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La ganadora fue la fotógrafa canadiense Amber Bracken con su trabajo sobre las muertes de 200 niñas y niños en Kamloops Indian Residential School.













Podría interesarte