Bloke Core: Cuando vestir “con estilo” una playera de futbol se convirtió en tendencia

A solo un par de meses de Qatar 2022, esta tendencia se está convirtiendo en una de las favorita

La tendencia “Bloke Core” no es nueva, sin embargo, en año mundialista ha tomado gran relevancia y se ha destacado entre otras, de hecho, se remonta a los años 90 con expositores británicos que marcaron una época en la música (pero también en la moda).

En la última década del siglo XX, los hermanos Gallagher y Damon Albarn marcaron un estilo muy peculiar, aquel que fusionaba playeras de futbol con jeans de mezclilla y chamarras de marcas deportivas muy reconocidas; mientras los integrantes de ‘Oasis’ portaban con orgullo las del Manchester City, el vocalista de ‘Blur’ y ‘Gorillaz’ lucía en repetidas ocasiones las del Chelsea.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

¿Qué es ‘Bloke Core’?

Aunque la tendencia ‘Bloke Core’ puede ser confundida con el athleisure e incluso con el streetwear (tan destacado y relevante en los últimos años), lo cierto es que tiene su cierta peculiaridad que se asocia con el futbol, la Gen-Z, las redes sociales (en especial TikTok) y también lo vintage.

Al tanto, cabe mencionar que en esta tendencia, ‘Bloke’ se refiere al término “bro”, el apodo que principalmente usan los hombres con sus amigos que denota fraternidad y compañerismo, usado en Estados Unidos pero más común en Reino Unido (donde nació el futbol) y Australia.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Mientras que ‘Core’ es justamente esa palabra que hace referencia a pertenecer a un núcleo, en este caso, a aquel grupo apasionado por el futbol... los pamboleros o también llamados “FIFAS” en redes sociales, a quienes los une el balompié en mente, cuerpo, corazón y también guardarropas.

¿Cómo comenzó el ‘Bloke Core’?

Como fue mencionado al principio, el ‘Bloke Core’ no es una tendencia nueva, sin embargo el nombre sí lo es y surgió nada más ni nada menos que en TikTok, donde uno de los precursores en denominar la tendencia de tal manera fue el usuario Brandon Huntley que predijo sería “la más hot del 2022″, mientras vestía con playera de futbol de temporadas pasadas, jeans y sneakers desgastados.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Con más de 31 mil seguidores y casi dos millones de “me gusta” en TikTok, el tiktoker se ha caracterizado por su fascinación a la ropa vintage que fusionó a la perfección con las playeras de futbol. Su apuesta por el ‘Bloke Core’ bastó para que actualmente el hashtag de la tendencia en la plataforma de video tenga en este momento más de 33 millones de visualizaciones.

La tendencia ‘Bloke Core’ rumbo a Qatar 2022

En la actualidad, la moda ya no debe tener género, así como el futbol ya no es considerado como un deporte “exclusivo para hombres”, por lo que la tendencia ‘Bloke Core’ ha escalado hasta las mujeres, quienes también están apostando por ella e incluso de una manera más innovadora con toques femeninos.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Lo cierto es que en los últimos tiempos el ‘Bloke Core’ ha tomado gran relevancia y se espera que en los siguientes meses tomé mucho más por la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, que los pamboleros y pamboleras, aprovecharan para apostar por sus mejores looks en los que las playeras o jerseys de futbol sean las protagonistas.

¿Playera de la temporada actual o de temporadas pasadas? Aunque de preferencia debe ser una playera vintage, realmente eso no importa sino usarla con pasión y orgullo (de lo contrario, no tendría sentido), así que si no te gusta el futbol y solo quieres estar en “tendencia”, fallarás en el intento. Nota: No solo se trata de una simple playera sino de un sentimiento, historia e incluso identidad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Tips para sumarte al ‘Bloke Core’:

La playera o jersey debe ser de preferencia vintage (de temporadas pasadas del equipo) y oversized (un poco más grande de tu talla) con el propósito de que no luzca estilizada sino más relajada. Un ejemplo sería llevar una de las playeras de Jorge Campos en su faceta como portero de la Selección Mexicana, sí, aquellas fosforescentes que tanto distinguieron al originario de Acapulco.

No la uses con pantalón deportivo , quizá se vale usar un par de joggers. Se recomienda apostar por pantalones de vestir y también jeans que den un aire muy “cool” noventero.

, quizá se vale usar un par de joggers. Se recomienda apostar por pantalones de vestir y también jeans que den un aire muy “cool” noventero. Sobre el calzado, se vale usar tanto zapatos formales como sneakers (eso no incluye los tacos de futbol).

Lo importante del ‘Bloke Core’ son los complementos y capas, se vale usar cazadoras, cardigans, sobrecamisas y todas aquellas prendas que puedas llevar claramente desabrochadas.

Así que ya estás listo/a para vestirte durante la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Y recuerda, si tu próximo date llega con una playera de futbol, no lo/a juzgues (a menos que sea del América) sino todo lo contrario porque además de estar en tendencia, esa prenda le pudo costar más que todo tu outfit completo.

En el año de Qatar 2022, las playeras de futbol vuelven a ser la prenda favorita e infalible de los pamboleros de todo el mundo.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Podría interesarte