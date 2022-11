Cultura Colectiva y BYJU’S te regalan boletos para ver a México en Qatar

BYJU’S y Cultura Colectiva te regalan entradas para ver a la Selección Mexicana en Qatar 2020.

Ya todo mundo habla de Qatar y, aunque no lo creamos, también de la tecnología que se utilizará durante toda la Copa del Mundo y que, muy probablemente, llegue después a todas las ligas de futbol profesional.

Desde las nuevas implicaciones del VAR, pasando por las apps con las que los jugadores podrán consultar sus estadísticas en tiempo real, hasta el sensor de movimiento que tendrá el balón para hacer más fácil el trabajo de los árbitros, la tecnología se hace presente cada vez más en competencias tan importantes como un Mundial.

Sin embargo, para que todo esto exista, se necesitan hombres y mujeres acompañados por un aprendizaje en programación y matemáticas, desde lo más jóvenes posible. Esa es, precisamente, la oferta de BYJU’S Learning, que en esta ocasión además te da la posibilidad de asistir a alguno de los partidos que tendrá México en la fase de grupos en Qatar, ante Polonia o Argentina. ¿Cómo? Ahí te va la dinámica.

BYJU’S y Cultura Colectiva te regalan boletos para ver a México en Qatar

Como patrocinador oficial del Mundial de Qatar, BYJU’S no se podía quedar atrás para regalarte boletos para ver a México en dos de los tres juegos de primera fase en la Copa del Mundo. Para que puedas participar por dos entradas para ver a la Selección Nacional ante Polonia o Argentina, además de otros partidos del Mundial (Inglaterra vs. Estados Unidos; España vs. Alemania; Portugal vs. Uruguay y Brasil vs. Suiza), deberás inscribir a tus hijos en uno de los cursos de programación y matemáticas de BYJU’S Learning.

Con tu inscripción, automáticamente estás participando para ganar estas dos entradas para cualquiera de esos partidos del Tricolor del Tata Martino. La inscripción la podrás realizar en este link y con ello ya estarás participando. Como la tecnología prácticamente está presente ya en el Mundial, BYJU’S Future School tiene como filosofía el aprendizaje a través de la diversión; como compañía de tecnología educativa, tienen modelos en donde se realizan actividades interactivas, proyectos de refuerzo y programas internacionales dinámicos para el desarrollo de tus hijos.

Así es como se demuestran dos cosas: que el aprendizaje puede ir de la mano de la diversión -algo que nos da el futbol- y que BYJU’S combina ambas actividades con algo que nos mueve desde el corazón: una Copa del Mundo en donde podamos ver en vivo a nuestro México. ¡Participa, no te quedes sin apoyar a la Selección directamente en Qatar!

