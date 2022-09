Jorge Campos, el icono de futbol que conquistó al mundo de la moda en la cancha

Jorge Campos impuso importantes tendencias de moda en los años 90.

Jorge Campos ha sido uno de los futbolistas mexicanos más importantes, siendo reconocido a nivel mundial por su nivel de juego como guardameta de la Selección Mexicana de Futbol.

El oriundo de Acapulco, Guerrero comenzó su carrera futbolística en el año 1988 con Pumas, donde en ese entonces, el portero era Adolfo Ríos, por lo que pidió tener la posición de delantero para tener oportunidades con el primer equipo. Y lo demás fue historia.

¿Quién es Jorge Campos?

Hablar de Jorge Campos nos remite a pensar en una de las carreras más fructíferas en el mundo del futbol, trascendiendo como uno de los iconos más reconocidos no solo en México sino en el mundo, no por nada, es invitado a los juegos de leyendas y reencuentros de los mejores futbolistas del mundo.

Jorge Campos pasó por Pumas, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1988 a 1995, en el Atlante F.C. (1995-1996), Los Angeles Galaxy (1996-1997), Cruz Azul F.C. (1997), Chicago Fire (1998).

Para regresar a Pumas de 1998 a 1999, luego Tigres UANL (2000), Atlante F.C. (2000-2001), volver una vez más con Pumas del 2001 a 2002, y despedirse del futbol profesional con Puebla de 2002 a 2004. Una carrera admirable que ha trascendido con el pasar del tiempo hasta convertirse en “El Inmortal” Jorge Campos.

Jorge Campos de icono del futbol a icono de estilo

Jorge Campos conquistó la cancha de futbol con talento y un buen juego digno de reconocer y admirar, con humildad y también mucha carisma, que lo consolidó como el ídolo de grandes y chicos, hasta el punto de ser reconocido como el tercer mejor portero del mundo.

Además de lo anterior, lo que también caracterizó al también conocido como “El Brody” fue su forma de vestir en la cancha, pues él no era como los demás, sus uniformes siempre se destacaron de entre el resto con estampados y colores estridentes que llamaban la atención en cada uno de los partidos que disputaba.

A Jorge Campos no le gustaba usar tenis caros o zapatos extravagantes, él prefería usar huaraches cómodos fuera de la cancha, mientras que dentro portaba uniformes entre trazos psicodélicos y colores neón, que todos los niños (y también) adultos de aquellos años 90, también querían usar.

Uno de los uniformes más iconicos de Jorge Campos pic.twitter.com/QZJ9NBla3M — Pase de Gooooool ⚽🥅 (@PaseDeGooooool) September 7, 2022

¿De dónde venía la inspiración de los uniformes de Jorge Campos?

“El Inmortal” Jorge Campos, además de llevar el futbol en su sangre, también poseía un gran gusto por la moda y un amor y orgullo inigualable por sus raíces, “su Acapulco”.

Justo de su lugar de origen, donde creció venía su inspiración para vestirse en la cancha de futbol. En una entrevista que tuvo hace unos años con el medio Bolavip, él mismo aseguró: “Siempre me gustó el mar, la playa, correr ahí en la playa, surfear, de niños todos queremos surfear, y las bermudas siempre me gustaron así largas, como ya no podía hacerlo, traté de llevar los colores a la portería porque es lo que me gusta”.

No sé porque Jorge Campos es tendencia pero de niña yo tenía un uniforme como este y me lo ponía bien pinshi orgullosa 😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/Hv5UzOx6jU — ⭐Vanessa Torres⭐️ (@_Vanessa_29) January 24, 2020

En esa misma, entrevista señaló: “Me gustaba diseñar, un amigo en Acapulco tenía su marca de ropa y empezamos a hacer, le pedí algunos diseños, que cambiara esto sí, esto no, y así fue como empezó todo”.

Hoy en día el poder de Jorge Campos es reconocido no solo a nivel nacional sino también mundial, tanto así que a meses de que comience la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Catar 2022, se ha presentado una camiseta en honor a “El Brody” con un estampado estridente, la cual probablemente será usada durante el torneo por los guardametas de la Selección Mexicana.

