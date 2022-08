Domingos de partido, colecciona playeras de futbol y otras señales de que tu novio es un “FIFAS”

En los últimos tiempos, el término “FIFAS” ha ganado gran relevancia.

El término “FIFAS” ha tomado gran relevancia durante los últimos tiempos, principalmente entre los más jóvenes en redes sociales, donde la palabra ya reúne miles de búsquedas con memes y videos al respecto.

¿Ser “FIFAS” es bueno o malo? He ahí la cuestión, aunque muchos han concebido la palabras como una “especie” de burla, lo cierto es que define a un grupo en especifico, a quienes los une un solo deporte: el futbol.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué es ser FIFAS?

Aunque el término no tiene una definición oficial de la RAE, “FIFAS” como la propia palabra lo indica hace referencia a aquellos hombres (principalmente heterosexuales) que juegan (por horas) la saga de videojuegos de fútbol ‘FIFA’, publicados anualmente por Electronic Arts bajo el sello de EA Sports creado en Japón en los años 90.

Más allá del videojuego en el que literalmente, juegan futbol por horas a través de una pantalla con un control, hay quienes han utilizado la palabra “FIFAS” como un apodo para señalar la masculinidad tóxica de algunos hombres amantes del balompié. Algunos expertos los han identificado de la siguiente manera:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Antifeministas: Usan el término “feminista para ofender a las mujeres”.

Conservadores: No les gusta el cambio ni el lenguaje incluyente.

Rudos, insensibles y agresivos: Tienen un concepto tóxico de masculinidad y solo pueden expresar sus emociones mediante los deportes, específicamente el futbol.

¿Por qué le llaman “FIFAS” a algunos hombres?

Como fue explicado anteriormente, “FIFAS” no es un término oficial, sin embargo, en México el apodo comenzó a ser utilizado aproximadamente en 2021, para señalar aquellos hombres que se llegaron a quejar en redes sociales de las protestas feministas y a la par compararon y justificaron los festejos del equipo ‘Cruz Azul’ en Avenida Paseo de la Reforma, por dar un ejemplo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En opinión de Cynthia Híjar, fundadora de ‘Standuperras’ en una entrevista que tuvo con el medio AJ+ Español, un “FIFAS” es en “el bestiario del machismo mexicano esos vatos cisgénero, heterosexuales que están muy enojados porque el mundo ya cambio y siguen aferrados a que las mujeres les tienen que hacer un sándwich”.

¿Cómo detectar a un “FIFAS”?

¡Ojo! Este artículo no es de odio ni nada al respecto, es simplemente para explicar la palabra que tanto ha sido utilizada en Internet, principalmente en este año debido a la próxima Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Así que no te sorprenda verla frecuentemente en los siguientes meses.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al respecto, hacemos un listado “sarcástico” que te hará identificar si tu novio/esposo/pareja es un “FIFAS” específicamente desde su gusto por el futbol:

Sus domingos son sagrados

Los domingos o el fin de semana en general son sagrados para él cuando juega su equipo, durante esos 90 minutos más tiempo extra, simplemente es como si no tuvieras novio, no existe, no te hace caso, sus ojos no pueden voltear a otro lado que no sea la pantalla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A eso también se suman, los que disfrutan del balompié en la vida real, y los sábados o domingos por la mañana no le importa despertarse súper temprano con tal de ir jugar futbol en un equipo de nombre gracioso con sus amigos. O en otro de los casos, ir al estadio.

Tiene colección de playeras de su equipo

Probablemente su clóset tiene mayor valor monetario que el tuyo por el simple hecho de que su mayor inversión es en playeras de futbol que cuestan arriba de mil pesos. Su prenda más valiosa es la playera edición especial o aquella en la que aparecen todas las estrellas que representan los campeonatos de su equipo y claramente, la de la Selección Mexicana de Futbol.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunado a este punto, no te sorprenda que en citas u eventos (no formales) llegue vestido con su playera, más aún, si es día de partido. Lo que sí hay que señalar es que este año mundialista, sí será tendencia usar playeras de futbol.

No le importa despertarse temprano a ver un partido

Le cuesta trabajo despertarse temprano para ir al trabajo pero si su equipo europeo juega a las 5:00 a.m. estará puntual con su playera ya puesta y con el canal ilegal en internet listo para ver desde el calentamiento, aunque eso implique despertarte a ti también.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No importa el día de la semana, si un juego es a las 5:00 a.m. a él no le importa, de hecho, antes de que los horarios oficiales de los partidos de México en Qatar 2022 fueran anunciados, ya estaba planeando despertarse en la madrugada.

Se enoja cuando pierde en ‘FIFA’

A ti te dice “dramática” por cualquier cosa pero él se convierte en otra persona cuando pierde en el FIFA. Ojo, no hay que normalizar esto pero: Puede llegar a pegarle a la pared, tirar puertas o romper el propio control de la consola. Perder en ‘FIFA’ es una humillación para él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Organiza fiestas cuando juega su equipo

Cuando se trata de un partido importante o una final, ese día es sagrado, el plan ya está hecho. Papas, carne asada y cervezas, él organiza todo para recibir a sus amigos, quienes también llegaran uniformados con sus respectivas playeras de futbol.

Siempre se le pasa reservar para ir a cenar contigo pero si se trata de salir a algún lugar en día de partido, hace la reservación con mucho tiempo de anticipación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Llora cuando pierde su equipo

Nunca conoces su verdadera sensibilidad hasta que pierde su equipo, puede pasar días llorando, encerrarse y caer en una especie de “depresión”. Celebra los triunfos de su equipo pero también sufre las derrotas: “Este día no pierde Pumas, pierde mi familia”.

Su personalidad es el futbol

No hay nada que lo defina más que el futbol, no solo son sus playeras, también es su corte de cabello que seguro está inspirado en Cristiano Ronaldo, Marco Reus o Rodrigo de Paul, hay quienes incluso tienen tatuajes que representan su amor por el futbol, y los que ya te han amenazado con llamar “Lionel” (en honor a Messi) a uno de sus hijos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es más fiel a su equipo que a ti

Él puede soportar los triunfos y derrotas de su equipo, si es un verdadero “FIFAS” jamás dejará de hacerlo, será fiel a sus colores, a su historia y su pasión, sin importar lo que pase, aunque por un momento diga que se cambiara de equipo, siempre regresará al mismo.

Esos son solo algunos puntos que identifican a un “FIFAS” con referencia específicamente al futbol, recordemos que el término comenzó como una crítica a las conductas machistas de cierto grupo de hombres heterosexuales y apasionados al balompié.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte