5 películas en Netflix que superan a algunas que están en cartelera

¿Sin plan para el fin de semana? Te recomendamos 5 cintas que, si aún no has visto, debes darles una oportunidad.

Netflix, una de las plataformas que se ha convertido en nuestra aliada para pasar el rato con la pareja, los amigos, la familia o en soledad, siempre presenta una amplia lista de series y películas de distintos géneros que sí o sí valen la pena ver para ahorrarnos las tediosas filas en el cine.

De hecho, al fin ha logrado llegar a los Premios Oscar con películas como Roma e Historia de un matrimonio, lo cual nos da un indicio de que es una gran apuesta para disfrutar del séptimo arte. Y la gran mayoría de sus películas, se han convertido en fenómenos pop como la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré, The missing booth o grandes películas como Don’t look up o El Rey.

Es por ello que se ha vuelto una gran competencia para los cines y aquí te dejamos 5 películas que puedes encontrar en la plataforma de streaming que son mejores que algunas que se encuentran en cartelera.

The power of the dog

La cinta cinta del 2021 ha ganado más de 30 galardones uno de ellos se lo llevó Jane Campion como mejor director en los Oscar del 2022.

The power of the dog o el poder del perro está basada en la novela que lleva el mismo nombre, escrita por Thomas Savage, la historia sigue a dos hermanos totalmente diferentes, Phil y George, quienes son interpretados por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, ambos son propietarios de un rancho.

La característica principal de Phil es su masculinidad excesiva, mientras que la de George es su amabilidad y sencillez, cuando George se casa con Rose, una viuda amigable que es dueña de un establecimiento, sin embargo, Phil desarrolla un desprecio por ella y por su hijo Peter, quién es todo lo contrario a él, en la cinta podemos observar más de la relación entre estos cuatro personajes y las consecuencias de sus actos.

The Irishman

Una película de Martin Scorsese que está basada en un hecho real, el cual describe las estructuras de poder de los famosos gángters políticos, el lavado de dinero y la corrupción con la que viven día a día. La cinta es un flashback de Frank Sheeran, quien narra su experiencia a lado de Jimmy Hoffa, sin embargo lo importante de la historia es el relato americano de acontecimientos que marcaron la historia de Estados Unidos, con la estrategia mas utilizada por los gángsters, el asesinato.

Es una película que si aún no has visto debes de darle una oportunidad.

Tik, tik... boom!

La película esta basada en el musical autobiográfico del dramaturgo y autor de Rent, Jonathan Larson y está protagonizada por Andrew Garfield.

La historia sigue a un aspirante a compositor teatral en la ciudad de Nueva York, quién se siente sumamente ansioso, desesperado y con la constante duda de si su sueño algún día logrará hacerse realidad y si este vale la pena.

Una película que vale la pena ver para pasar un buen rato y acompañar al protagonista con sus cuestionamientos de algunas decisiones de vida que ha tomado y que seguramente alguno de nosotros se ha hecho en algún momento.

Paternidad

La cinta dirigida por Paul Weitz y protagonizada por Kevin Hart es una adaptación cinematográfica del libro Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love del autor Matt Logelin.

La película nos relata la vida de Matt, quien se debe enfrentar a la paternidad solo, pues su esposa fallece un día después de haber dado a luz, Matt debe aprender a sobrellevar los desafíos que se le presentan y a balancear su nueva vida con el trabajo.

Una película que te va a hacer llorar, reír y pasar un buen momento mientras ves a un padre y una hija sobrellevar las adversidades de la vida.

Fragmentos de una mujer

Dirigida por Kornél Mundruczó aborda la vida de Martha mediante su relación con dos personajes fundamentales de la historia, su marido y su madre.

Su relación con su pareja sufre una catarsis que ayuda de cierto modo a la progresión de Martha, pues su marido se vuelve violento, un adicto y egoísta lo que conflicto aún más la vida de nuestra protagonista después de una gran pérdida.

La relación que mantiene Martha con su madre también es parte fundamental en la trama de la historia, pues es un gran obstáculo para ello duelo que vive la protagonista, esto mediante actitudes y acciones que simplemente perjudican su avance y no le permiten continuar con su vida.

Esta es sin duda una historia que debes ver por la forma en la que la protagonista aprende a afrontar, superar y vivir sin límites.

