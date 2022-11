6 películas de terror recomendadas por Guillermo del Toro

Body horror, tiburones asesinos, vampiros y monstruos que cobran vida. Todo lo que Guillermo del Toro querría en un maratón de terror.

Guillermo del Toro es uno de los máximos referentes del cine de terror de la historia por su extenso trabajo en el género. Desde ‘Cronos’, pasando por ‘El laberinto del fauno’ y ‘Crimson Peak’, hasta ‘The Shape of Water’ y su nuevo Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en Netflix, sabemos que podemos confiar en él a la hora de hacer un maratón de terror y ver estas seis cintas que son de sus favoritas.

Crimes of the Future (2022)

Este año se estrenó Crimes of the Future de David Cronenberg y se volvió una de las más recientes favoritas de Guillermo del Toro. Cronenberg volvió a la ciencia ficción y el horror corporal, que no había explorado desde eXistenZ de 1999.

The Uninvited (1944)

The Uninvited de Lewis Allen es otra de las favoritas de todos los tiempos del cineasta mexicano. La película es protagonizada por Ray Milland y Ruth Hussey, dos hermanos que adquieren un hogar en Cornwall, Inglaterra... y cosas paranormales y aterradoras comienzan a ocurrir. “Es una de las grandes películas que me asustaron cuando era más joven, pero cuando se la enseño a mi familia ahora no les parece tan aterradora”, dijo del Toro.

El Exorcista (1973)

Este clásico del cine de terror no le parecía tan perturbador a Guillermo del Toro... hasta que se convirtió en adulto. Sobre la cinta de William Friedkin, dijo: “Cuando era niño, ‘El Exorcista’ no me provocaba nada. Pero cuando me convertí en padre se volvió increíblemente aterradora. Las películas cambian con tu edad. La realidad de nuestro mundo y lo que necesitamos entender es que el terror es muy humano. Hay que temerle más a los vivos que a los muertos”. Y seguramente coincidieron quienes vieron la película y se traumatizaron en su estreno (e incluso antes, solo con el tráiler).

Frankenstein (1931)

Frankenstein de James Whale es una de las favoritas de del Toro, lo cual no es una sorpresa porque él ama todas las criaturas del cine de terror clásico. Esa cinta lo representa y, dice él, “toca la verdadera esencia de lo que soy y de aquello en lo que creo”.

Jaws (1975)

Para Guillermo del Toro, Jaws (o ‘Tiburón’ en México y Latinoamérica) es una de las mejores películas de terror de la historia. Desde un aterrador soundtrack que relacionaremos por siempre con las criaturas marinas asesinas hasta la influencia que las decisiones de Steven Spielberg en esta película tuvieron en el cineasta (como aquella de mantener “oculto” al monstruo de la película durante toda la primera mitad).

Nosferatu (1922)

Esta joya del cine mudo de F. W. Murnau es una de las favoritas del cineasta que lo marcaron para siempre. “Es una sinfonía perfecta de storytelling visual”, dijo del Toro sobre ‘Nosferatu’.





