6 películas de terror recomendadas por Stephen King

Algunas de las favoritas de Stephen King de todos los tiempos para armar tu minimaratón de terror.

Stephen King adora el cine y más de 50 obras suyas se han llevado al cine y a la televisión. El rey del terror tiene sus propias películas favoritas y no es de sorprenderse que su género favorito sea el suspenso. Claro que no hay que dar por hecho todo lo que recomienda Stephen King, pues a veces tiene gustos cuestionables (como los remakes de The Last House on the Left o de Dawn of the Dead en lugar de sus versiones originales, por ejemplo), pero vale la pena echarles un ojo para hacerte tu propia opinión.

Estas son seis películas de terror que Stephen King recomienda y que puedes ver en un fin de semana:

The last house on the left

Y no el clásico de Wes Craven, sino el remake de 2009 de Dennis Iliadis. En su libro Danse Macabre, el mismo Stephen King dijo que esa cinta es “la mejor película de terror del nuevo siglo”. The Last House on the Left está ligeramente basada en The Virgin Spring de Ingmar Bergman de 1960, en el que dos adolescentes son secuestradas cuando iban en camino a un concierto y las obligan a hacer cosas terribles.

Crimson Peak

Stephen King adora esta película de Guillermo del Toro de 2015 y es una de sus favoritas de todos los tiempos. Es la historia de Emily, una mujer recién casada en el siglo XIX, quien se muda a la mansión de su esposo y la hermana de este... y descube cosas terribles sobre ellos. También encuentra que la casa en la que vive está realmente embrujada.

Dawn of the Dead (2004)

Otro remake que Stephen King prefiere sobre el original. Más que la versión de George A. Romero, el escritor alaba la de 2004 de Zack Snyder (que, sin embargo, es una de las más malas de Snyder e incluye una escena de nacimiento absurda de un bebé zombi dentro de un centro comercial que realmente no me importa spoilear porque es pésima).

The Witch (2015)

Esta sí vale la pena agregarla a tu lista de películas de terror que hay que ver sí o sí, en la spooky season o en cualquier momento del año. ‘La bruja’ con Anya Taylor Joy es aterradora, hermosa y perturbadora y además nos dejó personajes tan memorables como Black Phillip, la cabra negra que te invita a vivir deliciosamente (y sí se “antoga”, la verdad).

The Mist (2007)

Esta es una adaptación de Frank Darabont de la historia de King sobre una extraña niebla que cubre toda una ciudad y quien se adentra en ella muere de formas terribles. La película es genial, pero la serie de Netflix no tanto. Si tienes que elegir una, escoge la película.

The Black Phone (2022)

Esta fue una gran película de terror en la que Ethan Hawke debutó como villano y monstruo. ¡Y es genial! Aquí no solo hay asesinos seriales y amenazas sobrenaturales que amenazan a niños y niñas, sino que otro gran villano de la cinta son los adultos abusivos. Está basada en una historia del hijo de King, Joe Hill.

