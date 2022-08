7 películas que nos recuerdan lo absurdo de la existencia

Si ‘Everything Everywhere All At Once’ también te voló la cabeza, quizá te gusten estas recomendaciones de películas mind-blowing para abonar a tu crisis existencial.

‘Everything Everywhere All At Once’ (también conocida como ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ en Hispanoamérica) se estrenó en 2022 y nos dio un vistazo a la idea de los multiversos, las relaciones interpersonales y la posibilidad de que exista una realidad alterna en la que todo el mundo tiene salchichas en lugar de dedos. Es una de las películas más exitosas de A24 y de las nuevas favoritas del mundo, pero definitivamente no fue la primera en explorar los aspectos trascendentes y/o inverosímiles de existir en este mundo.

Si a ti también te voló la cabeza ‘Everything Everywhere All At Once’, entonces tienes que ver nuestras siguientes recomendaciones. Algunas seguramente ya las viste (porque quién no ha visto ‘American Psycho’ a estas alturas del siglo XXI); otras tienes que buscarlas ahora mismo en tu plataforma de streaming de confianza o pedírselas prestadas a tu amigo cinéfilo que se aferra al formato DVD como a la vida misma. Ahora sí, vamos con esta lista de películas que nos recuerdan lo absurdo de la existencia:

Dog Day Afternoon (1975)

En América Latina la tradujeron como ‘Tarde de perros’ y, extrañamente, describe bien los eventos que le ocurren al personaje de Al Pacino cuando intenta asaltar un banco de Nueva York. Está basada en la historia real de John Stanley Joseph Wojtowicz, un hombre que buscaba recaudar dinero para la cirugía de su esposa trans (aunque los reportes dicen que se trató de toda una compleja operación de la mafia que salió mal).

A Serious Man (2009)

Esta película de los hermanos Coen tiene un trasfondo bíblico implícito y es que está basada en la historia de Job, el personaje que es constantemente puesto a prueba por Satanás para demostrar su lealtad a Dios. En la película, Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg) empieza a cuestionarse su propia fe cuando su vida empieza a irse al carajo: su esposa está por abandonarlo por alguien más, sus hijos le roban y en su trabajo lo extorsionan.

American Psycho (2000)

A principios de la década de 2000, esta película basada en el best seller de Bret Easton Ellis impactó no solo porque muestra un nivel extremo de violencia narcisista, sino también por el contraste entre el estilo de vida yuppie idealizado de finales de los 90 y el comportamiento sangriento y homicida de un hombre obsesionado consigo mismo, interpretado por un superjoven Christian Bale.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)

Michael Keaton fue uno de los Batman más icónicos en las cintas de Tim Burton. Más de veinte años después, en la cinta de Alejandro González Iñárritu que ganó el Óscar a Mejor Película en 2015, él fue Riggan Thompson: un actor que en su momento interpretó a un famoso superhéroe pero ahora lucha por armar la adaptación de un cuento de Raymond Carver al teatro... con las complicaciones y frustraciones que conlleva el anhelo de reconocimiento actoral.

Burn After Reading (2008)

A Brad Pitt ya lo habíamos visto como parte de las crisis existenciales de Edward Norton en ‘Fight Club’, pero en esta cinta de los hermanos Coen intenta aprovecharse de los datos que encontró en un CD (sí, los CDs seguían siendo a thing) que pertenece al personaje de John Malkovich, con datos que cree confidenciales de la CIA. Como varias de nuestras recomendaciones, esta película es una historia de estafas, pero también de un hombre con una existencia poco satisfactoria y una vida amorosa infeliz.

Air Doll (2009)

Esta es la historia de una muñeca inflable que sirve para satisfacer las necesidades (sexuales y emocionales) de un hombre solitario y gris. Pero, ¿qué pasa cuando esta cobra vida, explora el mundo y comienza a tener sus propios sueños, anhelos y sentimientos? Es una historia de amor urbano, pero también una exploración de la naturaleza humana y el significado de la vida: uno que ni siquiera aquellos realmente “vivos” pueden explicarle.

In Bruges (2008)

¿Quién podría imaginar que la historia de dos sicarios varados en Brujas, Bélgica, nos haría sentir algo así como... empatía? Debajo de todo el humor negro y la violencia, ‘In Bruges’ cuenta una historia de personajes que esperan inútilmente salir de un universo que los asfixia, lleno de costumbres antiguas y lealtades caducas. No hay salida de esta vida llena de deudas. Además, las actuaciones de Farrell, Gleeson y Fiennes son fenomenales.

