Adam Driver podría sustituir a John Krasinski como ‘Mr. Fantástico’ de Marvel

John Krasinski dio vida a Reed Richards en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, pero se rumora que Adam Driver podría interpretar este personaje de Marvel en ‘Fantastic Four’.

Luego de que John Krasinski sorprendiera con su aparición en Doctor Strange 2 con el personaje de ‘Reed Richards’, al parecer las apuestas para encarnar a ‘Mr. Fantástico’ en la próxima película del Universo Marvel llamada Fantastic Four (Los 4 fantásticos) continúan y hay rumores que señalan que el también actor de The Office no volverá a dar vida a dicho personaje, si no será nada más ni nada menos que Adam Driver.

De acuerdo con The Direct, Marvel Studios ha puesto ojo en diferentes candidatos para encarnar al Señor Fantástico y en la lista han sumado a Adam Driver.

Además, tras los comentarios de la escritora Grace Randolph sobre que el actor es capaz de interpretar a ‘Reed Richards’ en Fantastic Four, las especulaciones se han hecho cada vez más fuertes dejando así de lado a John Krasinski.

Otros actores que se perfilan para dar vida a este personaje de Marvel son Penn Badgley de la serie ‘You’ y hasta el mexicano Diego Luna, pero hasta ahora solo es un rumor y queda esperar nueva información de los productores de la película que se estima estrenará el 14 de febrero de 2025.

Y hasta ahora al parecer John Krasinski no está autorizado para mencionar nada al respecto, pues así lo dijo hace unos meses durante el programa de televisión The Tonight Show con Jimmy Fallon.

