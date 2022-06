Amber Heard no será eliminada de ‘Aquaman 2′ pese a rumores

Después de los rumores que señalaban que la actriz sería despedida definitivamente de la película, un portavoz reveló que eso no sucederá.

Desde que inició el polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, los rumores sobre una supuesta eliminación de la actriz en la película ‘Aquaman 2′ comenzaron a ser bastante fuertes. Incluso Heard arremetió contra Warner al mencionar que la producción sí tenía intención de quitarla de la cinta.

“Luché duramente para permanecer en la película. No quería incluirme. Me dieron un guión. Y luego me dieron nuevas versiones en las que habían quitado escenas en las que había acción”, dijo Amber sobre la productora de la película.

Y luego de que finalmente el actor de ‘Cry-Baby’ ganara el juicio contra Heard, un nuevo rumor sobre su reemplazo en la cinta volvió a surgir. Recientemente, el medio Just Jared aseguró que la sustitución de la actriz podría ser un hecho e incluso afirmó que grabarían nuevas tomas con Nicole Kidman.

“Warner Bros. decidió cambiar el papel de Amber Heard después de probar la película. Van a hacer nuevas tomas con Jason Momoa y Nicole Kidman”, dijo una fuente al medio estadounidense.

Tras el nuevo rumor, el productor de Warner Bros., Peter Safran, emitió un comunicado en el que mencionó que la producción respaldaría a Amber Heard en la secuela de DC dirigida por James Wan, pese a la presión de los fans para que la eliminen.

Por su parte el portavoz de Heard aseguró que los rumores no son ciertos y los calificó de inexactos.

“Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos”, dijo el portavoz a TMZ.

Jason Momoa impidió que fuera eliminada

Como te lo contamos en esta nota, Kathryn Arnold, exproductora y testigo en el juicio entre Johnny Depp y Heard dijo que la actriz casi fue eliminada de Aquaman 2, pero que Jason Momoa y James Wan lo impidieron debido a que ambos consideraron que el papel de “Mera” es esencial para la secuela.

Lo que sí aseguraron es que redujeron el tiempo de su aparición a tan solo 10 minutos, ya que quitarla o cambiarla por completo de un día para otro por el escándalo sería muy costoso, ya que la película ya fue grabada en su totalidad y tendrían que recurrir a técnicas de sustitución digital muy complejas.





