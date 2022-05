Amber Heard: Recaudan más de dos millones de firmas para que se vaya de Aquaman

Si Johnny Depp perdió papeles a causa de las acusaciones en su contra, sus fans buscan que ella los pierda también.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, a quien demanda por difamación y de quien busca una compensación de 50 millones de dólares, ha virado la opinión pública de maneras inesperadas: ante las revelaciones de que la actriz también ejerció violencia hacia el actor cuando aún estaban casados, millones de personas quieren que ella no sea parte de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’. De hecho, una petición ya recaudó más de dos millones de firmas para eso.

En change.org, la petición se dirige a los ejecutivos de Warner Bros. y DC, a quienes se pide que retiren a Amber Heard de su participación en la película de Aquaman, en la que interpreta a Mera. Es prácticamente imposible que esto ocurra, dado que ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ ya se encuentra en etapa de postproducción.

Los firmantes argumentan que Johnny Depp sí perdió varios papeles y proyectos después de la publicación de la columna de Amber Heard sobre la violencia doméstica que vivió mientras estuvo casada con el actor. Entre ellos se encuentran las películas de Animales Fantásticos, en las que Depp interpretaba a Gellert Grindelwald y fue reemplazado por Mads Mikelsen.

En la petición también se menciona el incidente de Amber Heard con su expareja Tasya Van Ree, por el que fue arrestada en el aeropuerto de Seattle por, supuestamente, haberla golpeado. Sin embargo, tanto Amber como Tasya niegan que eso haya ocurrido y han mencionado que se trató de una detención motivada por la homofobia de las autoridades.

Mientras tanto, el estreno de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ sigue en pie para 2023.

