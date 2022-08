Anne Heche: La actriz que conquistó el cine y la TV y falleció trágicamente

Anne Heche murió en un accidente y deja atrás una vida de magistrales actuaciones, abusos familiares y problemas de salud mental.

En agosto de 2022 falleció Anne Heche tras un aparatoso accidente automovilístico en la ciudad de Los Angeles. La actriz de 53 años chocó contra una vivienda el 5 de agosto y permaneció en estado crítico hasta que los médicos la declararon legalmente fallecida. Heche tuvo una larga carrera en el cine y la televisión que comenzó en los 80: fue parte de la serie ‘Another World’ a finales de esa década y, en los años 90, actuó junto a Johnny Depp en la cinta ‘Donnie Brasco’.

¿Quién fue Anne Heche?

Anne Celeste Heche nació el 25 de mayo de 1969 en Aurora, Ohio. Su familia fue parte de la comunidad Amish cuando ella era una niña y vivió múltiples abusos por parte de su padre, quien murió en 1983. Tres meses después falleció su hermano de 18 años por un accidente automovilístico que se consideró un accidente, pero la actriz llegó a declarar que había sido un suicidio. Fue en Chicago que Heche asistió a una nueva escuela y, a los 16 años fue descubierta por un agente en una obra escolar, quien le ofreció una audición en la telenovela ‘As the World Turns’ y ella obtuvo el papel.

Su madre, sin embargo, era una mujer muy religiosa y no le permitió trabajar en la serie sin antes terminar la escuela. Más tarde, sin embargo, a Anne Heche le ofrecieron un nuevo rol en ‘Another World’. Aunque su madre se oponía, Heche aceptó que le enviaran el boleto de avión y abandonó para siempre la vida que había llevado hasta entonces, entre los abusos y la pobreza.

Su trabajo en ‘Another World’ le valió un Daytime Emmy en 1991. Después debutó en el cine televisivo con O Pioneers! de 1992, basada en la novela homónima de Willa Cather. Su incursión en el cine fue en la película de Disney ‘The Adventures of Huck Finn’ junto a Elijah Wood.

En la segunda década de los años 90, en 1996, Anne Heche interpretó a una joven embarazada que contempla tener un aborto en ‘If This Walls Could Talk’ junto a Cher y Demi Moore. Al año siguiente tuvo uno de sus roles más memorables junto a Johnny Depp en ‘Donnie Brasco’, donde dio vida a la esposa del agente encubierto del FBI. También apareció en clásicos noventeros como ‘Volcano’, ‘I Know What You Did Last Summer’ y ‘Wag the Dog’.

Su primer protagónico fue como Robin Monroe en la película ‘Six Days and Seven Nights’ junto a Harrison Ford y, en esa misma época, hizo pública su relación con Ellen DeGeneres. Después de eso, llegó a declarar, la relación con la controversial conductora mermó sus posibilidades de tener nuevos roles protagónicos durante muchos años, sobre todo por ser una de las pocas que tenían una relación abiertamente homosexual.

En la década de 2000, Anne Heche apareció en ‘Prozac Nation’, ‘John Q’, como un personaje recurrente en la serie ‘Alley McBeal’ y en ‘Birth’ de 2004 junto a Nicole Kidman, en ‘Everwood’ y en ‘Nip/Tuck’, entre otras series clásicas de principios de este milenio. Heche siguió trabajando durante los últimos años de su vida: prestó su voz en ‘La leyenda de Korra’, apareció en distintas cintas independientes y fue parte de la edición 29 de ‘Dancing with the Stars’.

Anne Heche tenía 53 años y dos hijos. Habló abiertamente de sus problemas de salud mental a lo largo de su vida, que se originaron desde su infancia por los abusos que vivió. El 5 de agosto de 2022, la actriz chocó su Mini Cooper contra una casa de Los Angeles que quedó inhabitable. Tras varios días en coma y con graves quemaduras, falleció una semana después.

