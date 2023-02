‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ ¿Un gran regreso de Marvel o el fin del UCM?

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ es la introducción de las próximas fases y amenazas para el UCM. Pero, ¿está la película a la altura?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel ha terminado oficialmente, dando inicio a la Fase 5, la cual comienza con nada más y nada menos que Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Las cosas han cambiado para siempre en el UCM, o al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora. Los Vengadores originales han desaparecido en su mayoría, y nuevos y diversos héroes están haciendo su gran entrada en esta empresa tan rentable.

Quantumania se dispone a presentarnos esta nueva realidad y a un nuevo villano que está dispuesto a cambiar todo el Universo (o más bien deberíamos decir Multiverso) para siempre. Aunque el UCM ya nos había presentado una de las variantes de Kang en la exitosa serie Loki, como aprendimos entonces, no es la versión más temible y malvada del personaje. Así, Quantumania debía dar a Kang el Conquistador su gran y amenazadora entrada.

¿De qué trata Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Tras el triste, aunque exitoso, final de Avengers: Endgame, Scott Lang por fin está viviendo una vida de fama y renombre, olvidando un poco que en realidad es un héroe que debería estar haciendo cosas... de héroe. Su hija, una nueva Cassie, está ahí para recordarle su responsabilidad, y tras un error en un proyecto que tiene con Hank Pym, toda la familia es succionada al Reino Cuántico.

Allí, nuestros amigos no solo nos llevarán de viaje por el Reino Cuántico (que fue un poco decepcionante, la verdad), sino que tendrán que encontrar la forma de volver mientras se enfrentan a quien ha sido calificado como una amenaza aún peor que Thanos: Kang.

Es Ant-Man and the Wasp: Quantumania ¿Buena?

Esta es una pregunta muy difícil de responder... bueno, en realidad no, no es tan mala como muchos anticipaban, pero no es el contenido de Marvel que hemos estado anhelando desde Endgame. Lo cierto es que nos han estado dando tantos proyectos, tanto en cine como en series, que no parece que se estén preocupando mucho por construir un grupo cohesivo de historias que conecten dentro del Universo como lo hacían en fases anteriores.

Lo vimos con Thor: Love and Thunder, en la que básicamente no había conexión alguna con el resto de proyectos que había alrededor. Black Panther: Wakanda Forever fue genial, pero entonces, ¿no tendría sentido tener al menos a algunos de los Vengadores restantes en el funeral de T’Challa, o incluso ayudando en la batalla contra los Tlalocanis? Esto está pasando en básicamente todos los proyectos de Marvel últimamente, no les importa darle continuidad al gran Universo que crearon, ¡y ahora parece ilógico que ninguno de estos “supuestos-amigos” siquiera se hable!

Con Quantumania es un poco diferente. Mencionan algunos acontecimientos y personajes del pasado, pero por suerte para ellos, la historia no necesita realmente estas conexiones para funcionar ya que, bueno, todos están atrapados en el Reino Cuántico. Sin embargo, eso no significa que sintamos que estamos viendo algo relevante para la trama general, aparte de Kang (que es básicamente, el que sostiene toda la película).

¿Quién es Kang el Conquistador?

En Loki, conocimos al Aquel que Permanece, Kang, o Nathaniel Richards, un científico del siglo XXXI que descubrió la existencia del Multiverso y, por tanto, muchas otras versiones de sí mismo. En Loki, esa variante concreta de Kang consiguió derrotar a todas las variantes en las Guerras Multiversales y creó la Línea Temporal Sagrada en la que sucedieron la mayoría de los acontecimientos del UCM.

En Quantumania, conocimos a otra variante de Kang, conocida como el Conquistador. Fue derrotado por sus otras variantes y atrapado en el Reino Cuántico. Allí se apoderó y controló todo el reino en un intento de volver atrás y vengarse de sus variantes.

Kang es un gran personaje, y Jonathan Majors hace un gran trabajo retratándolo, dándonos algo de esperanza para los próximos acontecimientos. Sin embargo, en la película, la resolución del conflicto de los héroes se resuelve con bastante facilidad. Así que, por muy encantador que sea Paul Rudd, por muy inteligentes que sean Hope van Dyne y sus padres, o incluso por muy genial que sea Kang, al final sientes que esta es una historia que podríamos habernos saltado.

Loki prácticamente introdujo todo este conflicto, y la historia de esta nueva variante podría haberse contado brevemente en otra parte. Es decir, incluso las dos escenas post-créditos cuentan más sobre el futuro de Kang en el UCM que la propia película.

Cosas decepcionantes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Empecemos por el título. Se llama Ant-Man and THE WASP, y aquí la Avispa y nada son lo mismo. Sí, ella hace algunos trucos geniales con su traje y nos ayuda a ver más de la dinámica de la familia Van Dyne, pero realmente no aporta mucho para ser parte del título principal.

En su lugar, podríamos decir que la película se centra más en la relación entre Scott y Cassie y en la transformación de esta última, que pasa de ser una mera testigo de la acción a una “auténtica” heroína. Sin embargo, no sé si es un problema de guión o un mal reparto, ¡pero Cassie no nos está dando nada! La chica que la interpretó en las dos primeras entregas era sencillamente genial, y esta vez, Cassie ha perdido prácticamente todo el carisma que a todos nos encantaba. Además, no hay realmente química entre Scott y Cassie, por lo que ese vínculo padre-hija no está realmente ahí, haciendo que la historia sea un poco rara.

Otra cosa que no encaja es la introducción del Reino Cuántico. Era todo un mundo de posibilidades, y parece que el equipo de diseñadores (o quienquiera que sea responsable de su creación) pareciera que simplemente tomó algunas ideas de proyectos de Star Wars y las añadió a la pantalla verde. Este nuevo mundo no parece nuevo, innovador ni interesante, la verdad. Hay algunos buenos chistes sobre el choque cultural entre Scott y esta gente, pero nada más.

Y por último, pero no por ello menos importante, ¡¿DÓNDE DIABLOS ESTÁ LUIS? ¡Lo estuve esperando toda la película! Obviamente, nunca hubiera estado en el Reino Cuántico, lo entendemos, pero había otras oportunidades de tener su gracia e ingenio. Por ejemplo, la película comienza con Scott narrando lo que ha estado pasando en su vida después de los eventos de Endgame (que terminan siendo él leyendo algunos fragmentos de su autobiografía), ¡Luis podría habernos dado uno de sus clásicos relatos!

Podría estar aquí para siempre, pero dejémoslo ya. En definitiva, es una película bastante divertida, tiene algunos chistes geniales, volvemos a ver al gran Paul Rudd, y Kang es bastante disfrutable. Pero en serio Marvel, más vale que te pongas las pilas, porque esta última fase (salvo excepciones) no ha sido nada buena.

