¿Baby Yoda es una copia de Gizmo? El creador de los Gremlins dice que es una “copia descarada”

Joe Dante, la mente detrás de las criaturas ochenteras, dice que Grogu bebé es básicamente una calca de Gizmo.

Una de las principales aportaciones de Star Wars y específicamente de ‘The Mandalorian’ a nuestras vidas es la de Grogu: el también conocido como “Baby Yoda” (que sí es bebé pero no es Yoda). Y es que ha estado en todas partes durante los últimos años: en muñecos de peluche, camisetas, adornos navideños y stickers de WhatsApp. La popularidad de Grogu no es gratuita, pues Disney sabe el poder que tiene una adorable criatura en la psique de los seres humanos. Sin embargo, muchos años antes de que existiera el pequeño alienígena verde hubo otra criatura bebé que se robó nuestros corazones ochenteros: Gizmo, de ‘Gremlins’.

Los ‘Gremlins’ de Joe Dante están en el top de criaturas memorables de los 80, con frases célebres como “Gizmo caca”, “Adiós, Billy” y “Teléfono mi casa”. Sin embargo, Gizmo es el que se lleva las dos películas de la saga. Al respecto, Dante dice que las cintas han envejecido bien gracias a ese personaje:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Creo que la longevidad (de las películas) está en un personaje clave (Gizmo), quien es esencialmente un bebé”, dijo. “Lo cual me remite, por supuesto, al tema de Baby Yoda, quien fue completamente robado y copiado. Descaradamente, diría”.

Y es que, si lo pensamos bien, Grogu y Gizmo tienen muchas similitudes: son casi del mismo tamaño (uno perfecto para que quepan dentro de una canasta, una mochila o una cuna voladora), emiten sonidos de bebé y algunas palabras para comunicarse con otras especies humanas. Además, Grogu y Gizmo están bajo el cuidado de los protagonistas, Din Djarin y Billy, respectivamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Actualmente, Joe Dante trabaja en una serie animada (que los fans esperamos con ansias) llamada ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ para HBO Max. En ella participan Ming-Na Wen (Mulan, The Book of Boba Fett), BD Wong (Jurassic World Dominion) y James Hong (Everything Everywhere All at Once). Veremos el estreno de la serie este mismo otoño y sí, estamos preparados para un resurgimiento de Gizmo.

Podría interesarte