Adiós, Batgirl: Warner ya borró toda la cinta de sus servidores, aseguran los directores

Adil El Arbi y Bilall Fallah dicen que no se quedaron con nada, ni siquiera las escenas que ya se habían grabado con Batman.

A inicios de este mes nos enteramos de la triste noticia de la cancelación de ‘Batgirl’, la cinta que sería protagonizada por Leslie Grace, J.K. Simmons y Michael Keaton. Primero se dio a conocer que la película no llegaría a los cines, después supimos que tampoco debutaría en HBO Max. Ahora, los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah revelaron que los estudios les bloquearon el acceso a las imágenes de la película y que esta ya fue eliminada de todos sus servidores. Si había alguna esperanza de que siempre sí se estrenara, esto parece ser el último clavo en el ataúd de Batichica.

Así lo dijo Adil El Arbi en entrevista con el canal SKRIPT: “La gente de Warner nos dijo que no era un problema de talento de nuestra parte ni de parte de la actriz, ni siquiera de la calidad de la película. Estábamos a mitad de la edición, había mucho trabajo por hacer. No es como que la cinta ya estuviera terminada, nos dijeron que era un cambio estratégico, un movimiento en la dirección. Para ahorrarse algunos dólares”.

Bilall Fallah dice que, cuando escuchó la noticia de la cancelación definitiva de ‘Batgirl’, quedó en shock. “No sabía cómo reaccionar. Quería romper cosas, llorar, incluso reír”. Cuando el entrevistador les pregunta por el material que quedó de la película, los directores respondieron que ellos no se quedaron con nada. “Adil me llamó y me dijo: ‘Adelante, graba todo en tu teléfono’. Fui al servidor y todo se había ido. Estábamos como ‘¡Maldita sea!’. Todas las escenas con Batman en ellas”.

‘Batgirl’ había costado alrededor de 90 millones de dólares y, ahora que la borraron de los servidores, todo lo que nos queda es este teaser trailer de la película de Batichica que ya no fue:

