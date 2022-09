Omar Chaparro será Joker en la nueva película de Batman

Horacio García Rojas, Omar Chaparro y Álvaro Morte estarán presentes en ‘Batman Azteca: Choque de Imperios’, una historia que ocurrirá en Tenochtitlán.

El multiverso de DC Comics sigue en expansión con más películas animadas. Ahora tendremos una versión azteca de Batman. Así como lo escuchas: el Caballero de la Noche tendrá una versión mesoamericana y su historia ocurrirá durante la conquista española. En esta nueva versión, Omar Chaparro dará vida al Joker.

“Estoy muy contento de formar parte de esta película y de contar esta historia original que está impregnada de la rica historia de México. Siempre me ha gustado el Guasón y no quise dejar pasar la oportunidad de interpretar a un villano tan icónico. Es un honor formar parte de esta película con un director y un guionista tan creativos y atrevidos. Estamos creando algo arriesgado y hermoso al mismo tiempo”, dijo Omar Chaparro.

‘Batman Azteca: Choque de Imperios’ es el nombre de esta nueva aventura en la que conocemos al joven Yohualli Coatl, un chico privilegiado que ha experimentado pocas dificultades en su vida más allá de la muerte de su madre. Pero cuando su padre, el jefe Toltecatzin, es asesinado a sangre fría por el conquistador español Hernán Cortés, la vida del joven Yohu se desmorona a su alrededor.

Yohualli parece ser un chico indefenso. Sin embargo, su alter-ego, The Batman, no lo es. Al tropezar con un templo olvidado de Titicatzin (el dios murciélago de los aztecas), Yohu se inspira para crear un héroe enmascarado para proteger a su pueblo, vengar a su padre y evitar que Cortés destruya Tenochtitlán.

El Joker de este universo se llamará Yoka. Él es un sacerdote estricto y conservador, quien cree en las antiguas profecías del regreso de los dioses. Cuando Yoka pide consejo al dios Huitzilopochtli, ¡la deidad le responde! ¿Pero se trata de una visión? ¿O el delirio de un loco? Dar a Huitzilopochtli los sacrificios humanos que exige acaba con la cordura del sacerdote. Y en su locura, Yoka decide que todo es una broma.

Junto a Chaparro estará el actor mexicano Horacio García Rojas (Narcos, La Carga) dando la voz a Batman.

“Saber que niñas y niños de piel morena como lo fui yo, se puedan ver a sí mismos en un héroe que comparte sus mismos rasgos, que lleva en su piel la historia de un pasado aún vivo, un héroe que lucha por los suyos, me llena de emoción. De chavito me hubiera encantado sentirme representado; eso no sucedió, pero hoy las cosas están cambiando y mi corazón geek lo agradece. El niño que aún vive en mí sonríe al pensar en que: ‘Yo soy Batman’”; dijo Horacio García Rojas sobre su papel.

‘Batman Azteca: Choque de Imperios’ será producida completamente en México por por Warner Bros. Animation, Ánima y Chatrone bajo la dirección de Juan Meza-León (Harley Quinn). Es producida por José C. García de Letona, Aaron D. Berger, Carina Schulze y Fernando De Fuentes.

