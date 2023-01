Brendan Fraser da una lección de congruencia y no asistirá a los Golden Globes

Aunque es uno de los favoritos para recibir el premio a Mejor Actor, Brendan Fraser no irá por el acoso y abuso que sufrió por parte de un miembro de la Hollywood Foreign Press Association.

Hace poco más de dos décadas, Brendan Fraser era uno de los actores más importantes de Hollywood. Protagonizó clásicos de acción como las películas de ‘The Mummy’, joyas de comedia como ‘George de la selva’ y ‘Encino Man’ y comedias románticas como ‘Al diablo con el diablo’ y ‘Mi novio atómico’. Sin embargo, a pesar de que es uno de los más esperados en esta edición, no asistirá a los Golden Globes de 2023.

Además del daño físico que sufrió en la filmación de varias películas, el actor sufrió daño emocional. En 2018, Brendan Fraser hizo público que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte del periodista Philip Berk, uno de los directivos de la Hollywood Foreign Press Association, en 2003. Desde entonces padece depresión y se alejó de los reflectores hasta hace muy poco, cuando volvió al cine de la mano de Darren Aronofsky con ‘The Whale’.

La película de 2022 ha sido un éxito que incluso fue ovacionado durante varios minutos en el festival de cine de Venecia. Está nominada a varios premios en los Golden Globes, incluidos el de Mejor Actor por el papel de Fraser. Pero él ya dejó claro que no estará presente en la ceremonia de premiación:

“Tengo más historia con la Hollywood Foreign Press Association que respeto por la Hollywood Foreign Press Association”, dijo a GQ. “No, no voy a participar. Es por la historia que tengo con ellos y mi madre no crio a un hipócrita. Pueden acusarme de muchas cosas, pero no de eso”.

Fraser dijo a la publicación que la HFPA aseguró que realizarían una investigación. Sin embargo, al final le propusieron publicar un comunicado que se negó a firmar, pues decía que efectivamente Berk tocó “de forma inapropiada” a Fraser, pero “la evidencia muestra que era más una broma que un intento de avance sexual”.

Aunque no asistirá a los Golden Globes, Brendan Fraser sigue siendo uno de los favoritos para ganar el premio al Mejor Actor en los Óscar de 2023.

