Brendan Fraser regresa a la cima del cine y no volverá a bajarse jamás

Brendan Fraser ganó su primer Óscar… y el proceso que vivió para obtenerlo bien merece su propia película biográfica. ¿Cómo es que el actor de comedia se transformó en el actor dramático que dio la mejor actuación del año?

Durante la década de 1990 fue el hombre perfecto de acción. Joven, hermoso, galante y muy simpático. La mitad del mundo lo quería de novio y la otra mitad de amigo. ¿Quién no pasó un buen rato viendo la trilogía de La Momia o rio con George de la Selva? Para cuando estas superproducciones llegaron al cine, sin embargo, Brendan Fraser ya llevaba muchos años en la escena, desde otras joyas como Encino Man y School Ties.

A inicios de la segunda década del nuevo siglo llegó su debacle. Malas películas, un divorcio muy duro, demandas y casi la bancarrota. Luego desapareció del mapa a causa de un abuso sexual que sufrió por parte del expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pasaron varios años antes de que pudiera recuperarse de esa terrible experiencia y, cuando el mundo vio de nuevo su rostro, los comentarios gordofóbicos no se hicieron esperar. Por extraño que parezca, internet le ayudó a salir adelante. Una reportera le comentó lo mucho que le apoyaban los internautas y Brendan no pudo más que echar a llorar abrumado por el cariño de millones de desconocidos.

Su regreso fue a través de la televisión (es Robot Man en la extraña Doom Patrol), llegó a las manos de Darren Aronofsky, quien le ofreció el papel de su vida: Charlie, el protagonista de The Whale.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No me sentí asustado. Me sentí, no sé, con energía. Me sentí entusiasta. Sentí: ‘Ese va a ser un buen desafío. Eso es nuevo. No lo he visto antes’. Me sentí realmente inspirado. También sentí que era algo que quería hacer tanto que podía sentirlo en mis huesos. Tuve una pequeña charla conmigo mismo sobre cómo volver a priorizar las cosas y las creencias que podría haber tenido en secreto, anteriormente, y cómo esto va a cambiar tanto para tanta gente”, explicó Fraser en una plática con Digital Spy.

Decir que es enorme en su papel es más que un chiste obvio. El actor se sometió a intensas sesiones de maquillaje, en las que le colocaron un traje de casi 100 kilos de peso. También entrevistó a personas con sobrepeso para conocer sus hábitos y absorberlos para dar vida a un hombre que sólo quería ser bueno en un mundo muy duro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Si los directores son pintores y los actores son los distintos colores, hace mucho tiempo que no había un color como Brendan en la paleta. Estoy muy orgulloso de que esté recibiendo lo que se merece”, comentó Aronofsky sobre los elogios que ha recibido el actor por su actuación.

The Whale es más que su regreso triunfal, es la oportunidad que se le dio para demostrar que es un actor que podía hacer más que comedias familiares y películas de fantasía. The Whale ha sido su obra más importante y los galardones que ha recibido lo demuestran.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Si tú, como un tipo como Charlie, al que interpreté en esta película, luchas de alguna manera contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz, ocurrirán cosas buenas”, aseguró el actor de 54 años cuando recibió el Critics Choice que le arrebató a Austin Butler, Tom Cruise, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

Pero este reconocimiento internacional no ha sido una historia rosa del todo. Fiel a sus principios se negó a acudir a la entrega de los Globos de Oro que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. “Mi madre no crió a un hipócrita. Podrán llamarme muchas cosas, pero eso no”, declaró durante una entrevista. Se negó a recibir un premio de las personas que le dieron la espalda y encubrieron el abuso del que fue objeto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No es lo último que veremos de Brendan Fraser, el actor que ya fue ovacionado de pie en el Festival de Cine de Venecia. Este mismo año lo veremos en Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, lo que probablemente significará un nuevo peldaño en su carrera y, posiblemente, su consagración definitiva.

Podría interesarte