Bajo la piel de Charlie: el trabajo prostético de Brendan Fraser para ‘La Ballena’

Brendan Fraser pasó por un arduo trabajo de maquillaje y acondicionamiento prostético para poder adentrarse en el personaje de Charlie en “La Ballena”, papel por el cual está contendiendo al Óscar a Mejor Actor.

¡Que alguien le dé el Óscar! Brendan Fraser pasó por un árduo proceso de maquillaje y acondicionamiento de prostéticos para poder encarnar a su papel en el filme “La Ballena”, y con todo lo pesado del equipo y lo complicado que fue manejarlo, le entregó al mundo una actuación impecable e impresionante.

“Construyendo” a Charlie, un trabajo de peso

Adrien Morot, diseñador de maquillaje y prótesis principal en “La Ballena”, trabajo por el cual está nominado también al Óscar, contó a Entertainment Weekly los retos que tuvo que sobrellevar junto a su equipo y el propio actor en el proceso de recrear a Charlie, el personaje de Fraser por el cual compite al Óscar a Mejor Actor.

Para poder traer a la vida a este hombre, de casi 300 kilos de peso, se tuvo que fabricar varias piezas prostéticas a base de silicona que luego fueron pintadas y acomodadas de tal forma que hicieran lucir a Fraser como una persona muy grande y muy robusta, pero sin perder de vista que tenía que verse realista ya que no ocuparían efectos especiales al momento de la edición de la cinta.

“¿Cómo hacer un maquillaje que no distraiga mientras obviamente eres respetuoso y tienes empatía y precisión, y que la gente olvidará después del impacto inicial de ver a Brendan Fraser en ese estado?”, comentó Morot al hablar de las dificultades tanto creativas como físicas que le resultó el trabajo.

“¿(Y hacerlo de tal forma) Para que la gente simplemente se sumerja en la historia y vea a Charlie por el resto de la película? Esos fueron los mayores desafíos desde el principio”.

Por ello, lo primero que Morot hizo fue charlar con Fraser y el director del largometraje, Darren Aronofsky, respecto a la idea que ambos tenían sobre cómo debería ser el personaje y los limitantes que debía mostrar al momento de moverse, para no dificultar demasiado las capacidades motrices del actor, y generar por consiguiente un prototipo de prostético que cumpliera con aquellas expectativas.

El diseñador comenta que fabricó varias piezas a base de silicona para el armado completo del cuerpo, y que con base en ellas buscó recrear la apariencia de un hombre de cientos de kilos de peso en Fraser.

“Teníamos dos piezas faciales, una para el frente y otra para la espalda, bajando hasta la parte superior del pecho. Luego, la mayoría de los días, le poníamos brazos (prostéticos) que iban desde la punta de los dedos hasta el hombro, los cuales se superponían con la pieza del pecho.

“Así que él (Fraser) tenía todo eso en ambos lados, y luego tenía piernas que le llegaban hasta la cintura, aquí, y luego una sección media por aquí”, añadió el creativo, mostrando físicamente las zonas en las que le incrustaban al actor cada parte del prostético.

Un reto enorme para Brendan Fraser

Es algo seguro que no debió ser algo fácil para el actor tener que soportar horas y horas de aplicación para, al final, cargar con un peso extra bastante considerable que seguramente lo hizo sentir tan cansado como lo que nos mostró de su personaje, y por ello Morot comenta que superó sus expectativas porque logró soportar todo eso de manera sorprendente.

Además, el diseñador no puede decir cosas malas sobre él sino puros halagos, ya que considera que es una de las personas más amables que haya conocido en su vida, y que incluso siente que es alguien “que no es de este planeta” por sus esfuerzos titánicos para realizar el papel.

“Brendan me dijo: ‘Tú eres el experto, confío en ti. Lo único que quiero es asegurarme de que sea algo preciso y respetuoso. No quiero que esto parezca una broma. No quiero que esto se convierta en un chiste’”, recordó Morot.

Y es justamente esa sinergia que diseñador y actor lograron dentro y fuera del set la que los hizo ganarse las nominaciones a los Óscar en sus respectivas ramas, aunque no podremos saber si su trabajo causó un impacto sobresaliente entre los votantes de la Academia de Hollywood sino hasta el 12 de marzo, fecha en que se llevará a cabo la entrega de galardones.

