Brendan Fraser habla de su regreso a Hollywood y está dispuesto a grabar “La Momia 4″

El actor que es uno de los favoritos para el Oscar, se sinceró acerca de los planes que tiene ahora que regresó de lleno a los reflectores.

Brendan Fraser sorprendió a todos cuando se hizo viral la imagen en la que aparecía caracterizado como Charlie, un hombre obeso, gay, y deprimido que luchaba por recuperar a su hija adolescente de la que se distanció, en el avance del próximo filme de Darren Aronofsky, The Whale.

El actor estadounidense desapareció de las grandes producciones de Hollywood en 2010, esto debido a problemas de depresión derivados por su divorcio, así como por el acoso sexual que sufrió cuando estuvo en lo alto de su carrera.

Por lo que la ovación de seis minutos que obtuvo en el Festival de Cine de Venecia por su actuación en el filme de Aronofsky, fue el gran recibimiento que el actor merecía, después de años de burlas, críticas y hasta sexualización que enfrentó por sus cambios físicos.

Fraser se sinceró con la revista Variety, acerca de su regreso a la pantalla grande con un protagónico, así como de los rumores que aseguran, será el gran ganador en la próxima entrega de los Premios Óscar en 2023.

“Soy genial entregando premios. Es fácil. La presión está apagada. Estás en el escenario, mirando a todas estas personas mordiéndose las uñas mientras dices cosas bonitas, y luego presentas un trofeo, pero ahora todo ha cambiado!”.

El intérprete de cintas como Al Diablo con el diablo y La Momia, habló más a fondo de su nuevo personaje, con el cual se identificó, con respecto a sus problemas de salud mental, aunque confesó que él si recibió apoyo por parte de su familia, mientras que a quien interpreta, lo pasa bastante solo.

Fraser también explicó lo duro que fue plasmar los problemas con los que viven las personas que padecen obesidad.

“Fue desgarrador, porque muy a menudo se burlaban de estas personas y se las hacía sentir mal consigo mismas. El discurso vengativo es doloroso. Y hace daño porque alimenta el ciclo de comer en exceso. Simplemente dejé esas conversaciones pensando: ‘Oye, esto no es tu culpa. Esta es una enfermedad. Esto es una adicción’”.

Brendan Fraser podría regresar a La Momia

El actor también confesó a dicho medio, que tiene varias ofertas en puerta, pero que aún no se decide por qué camino tomar.

También sorprendió al decir que no descarta la idea de volver a su papel más popular en La Momia.

“No sé cómo funcionaría”, dice. “Pero estaría abierto a eso, si a alguien se le ocurriera el concepto correcto”.

Por otro lado, dijo saber por qué el intento de reiniciar la franquicia de La Momia en 2017 con Tom Cruise fracasó en la taquilla.

“Es difícil hacer esa película”, dice. “El ingrediente que teníamos que no vi en el nuevo, es que no fue divertido. Eso era lo que faltaba en esa nueva cinta. Era demasiado como una película de terror directa. ‘La Momia’ debería ser un viaje emocionante, pero no aterrador”.









