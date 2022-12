Brendan Fraser revela lo que vivió durante la grabación de ‘George de la Selva’

Mientras sus colegas lo recuerdan como un Brendan Fraser musculoso y aceitado, él pasaba por una momento difícil para mantener su cuerpo como el de George de la Selva.

Brendan Fraser es actualmente uno de los actores más amados. Su más reciente papel en ‘The Whale’ le ha ganado múltiples reconocimientos y el cariño del público. En la cinta de Darren Aronofsky, donde comparte créditos con Sadie Sink, el actor es un hombre con obesidad mórbida que intenta volver a conectarse con su hija adolescente.

Muchos años antes de ‘The Whale’, Brendan Fraser fue ‘George de la Selva’, una parodia de Tarzán en la que interpreta a George, un hombre criado por gorilas en medio de la jungla. En esa película, el actor tiene un cuerpo que evidentemente fue el resultado de una estricta dieta y ejercicios. Y aunque en su momento fue alabado por sus colegas, confesó recientemente que fue una dura experiencia para él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su colega Adam Sandler le dijo que, después de ‘Airheads’, pasó a ser un hombre musculoso en ‘George de la Selva’: “Me decepcionó lo bien que te veías”, le dijo Sandler. “No tenías que hacernos eso. Le hiciste bien al personaje pero nos hiciste quedar mal a nosotros y nos hiciste sentir mal con nosotros mismos. ¿Estabas aceitado cuando grabaste ‘George’?”.

“Estaba encerado”, respondió Fraser. “Me moría por consumir carbohidratos. Manejaba a casa después del trabajo y me detenía para comprar algo de comer. Un día necesitaba efectivo, fui al cajero automático y no podía recordar mi NIP porque mi cerebro no funcionaba bien”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘George de la Selva’ fue un éxito de la comedia noventera, pero detrás de cámaras representó un duro esfuerzo para Brendan Fraser. ‘The Whale’, su regreso al cine, se estrena en cines este 9 de diciembre.





Podría interesarte