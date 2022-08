‘Canción de hielo y fuego’, el guiño de House of the Dragon a Game of Thrones

En el primer capítulo de House of the Dragon se cuenta un sueño-profecía que tiene una gran conexión a GOT, ¿lo notaste?

*Importante: Esta nota contiene spoilers* En el primer episodio de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones que es un viaje profundo a la historia de los Targaryen, y el cual fue titulado como Los herederos del dragón, se vio una importante conexión (y guiño) que tiene que ver con una profecía entre ambas historias. Se trató de la famosa Canción de Hielo y Fuego, la cual durante varias temporadas de Juego de Tronos se mencionó que ésta debía llevar la paz, tranquilidad y equilibrio a las tierras de Poniente, pero poco se conocía de qué trataba y por ello los creadores de la nueva serie de HBO la recordaron de una forma que sin duda voló la cabeza de sus fans.

Para empezar, hay que recordar que ambas series tienen en común que están basadas en los libros escritos por George R.R. Martin, la saga de fantasía medieval llamada Canción de hielo y fuego, la cual es todo un universo que de hecho aún no termina. Por otro lado, el guiño que se vio en las últimas escenas del primer capítulo de House of the Dragon consistió en que El rey Viserys (Paddy Considine) le reveló a su hija Rhaenyra (Milly Alcock) de qué se trata la profecía y qué relación tiene con Aegon el Conquistador, el dueño de los Siete Reinos.

¿Qué es la Canción de hielo y fuego?

En el capítulo, justo al tomar la decisión de que Rhaenyra sea su heredera en lugar de un hijo varón el cual siempre esperó, pero nunca llegó, El rey Viserys dice a su hija el significado de la profecía de Aegon el Conquistador que ha pasado de generación en generación y el cual dijo que se trató de un sueño revelador.

"Nuestras historias cuentan que Aegon miró a través de Aguasnegras, desde Rocadragón, y vio una tierra rica a su alcance. No fue solo la ambición lo que le llevó a la conquista, fue un sueño. Al igual que Daenys, anticipó el final de Valyria. Aegon anticipó el fin del mundo de los hombres. Comenzaría con un crudo invierno procedente del lejano norte. Aegon vio la oscuridad absoluta a lomos de esos vientos del norte. Lo que habitase en ellos destruiría el mundo de los vivos", dijo.

El rey Viserys aseguró que cuando llegue el invierno, todo Poniente deberá enfrentarse a él, pero lo curioso de la escena y que varios fans notaron es que mientras decía todo esto a su hija Rhaenyra, tenía la misma daga que usó Arya Stark para combatir al mal y con la que puso fin a la vida del Rey de la Noche salvando así a los Siete Reinos.

"Y para que el mundo sobreviva, un Targaryen debe ocupar el Trono de Hierro. Un rey o una reina tan fuerte como para unir al reino contra el frío y las tinieblas", dijo.

Esta situación voló la cabeza de los fans, quienes ahora se preguntan por qué una Stark salvó a los reinos y no una Targaryen como lo indicaba dicha profecía, pero sin duda seguro el misterio quedará resuelto en los siguientes capítulos de la serie, pues se ha dicho que probablemente la famosa Canción de hielo y fuego se trate de un objeto y no de una persona.