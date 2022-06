China desaparece todas las películas de Keanu Reeves de sus plataformas

No solo sus películas, sino también el actor de ‘Matrix’ fue cancelado y vetado por China.

Mientras el mundo entero ama a Keanu Reeves, China lo ‘cancela’ y de paso elimina todas sus películas de las plataformas de streaming. Así como lo lees, el gobierno de este país decidió quitar las producciones donde aparece el famoso actor de Hollywood luego de que apoyara un evento público del Tíbet a principios del 2022.

De acuerdo con Los Angeles Times, hasta ahora China ha eliminado 19 películas de Reeves de la plataforma Tencent Video y aunque no borró ‘Toy Story 3′, cinta donde el actor participó con su voz para darle vida a uno de los personajes animados, sí borró su nombre en los créditos.

Pero, ¿por qué tomaron esta medida extrema y cancelaron al querido Keanu Reeves?

¿Por qué Keanu Reeves fue ‘cancelado’ en China?

Resulta que el actor de ‘Matrix’ asistió a la 35° edición del Concierto Benéfico Anual de la Casa del Tíbet junto a Cyndi Lauper, Iggy Pop, Laurie Anderson, entre otras celebridades, y después algunos nacionalistas protestaron en redes sociales por dicha acción, ya que China está en contra de la independencia tibetana.

Por ello, tras su aparición en el evento su imagen, sus cintas y hasta su nombre fueron vetados por completo.

Desde esta controversia iniciada en enero de 2022, Reeves no ha dejado de ser boicoteado en el país oriental al grado de ser retirado de las plataformas chinas y no reflejar buenos números de ventas en taquilla tras el estreno en cine de la película ‘The Matrix: Resurrections’.

Además de Tencent Video, algunas de las plataformas que han desaparecido las producciones del actor son Youku, Migu, Bilibili, Xigua Video y iQiyi.

El evento al que asistió Keanu Reeves fue organizado por la Casa del Tíbet en Estados Unidos, una organización sin fines de lucro fundada a petición de Dalai Lama para preserva la cultura del Tíbet después de la invasión de China en 1950.

El problema está en que por un lado el gobierno chino dice que la intervención del Tíbet solo trajo la liberación de las personas del territorio y por otro el gobierno tibetano dice que está sufriendo una colonización cultural por parte de China.

