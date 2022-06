Chris Evans responde a las prohibiciones homofóbicas de ‘Lightyear’

“Esas personas son idiotas”, dijo el actor ante la censura de la película de Buzz Lightyear en 14 países por su contenido LGBT.

A inicios de esta semana te contamos que, a unos días del estreno de ‘Lightyear’ en todo el mundo, 14 países tomaron la lamentable decisión de prohibir la película. ¿La razón? La representación de una pareja lésbica y el inocente beso gay que aparece en la cinta. Chris Evans, quien presta su voz a Buzz Lightyear en este spin-off de Toy Story, opinó al respecto:

“La verdad es que esas personas son idiotas”, dijo el también Capitán América. “Cada vez que hay un avance social conforme vamos despertando, la historia de Estados Unidos, la historia de la humanidad es de un constante despertar social y crecimiento, y eso es lo que nos hace buenos”.

Los Emiratos Árabes Unidos, donde las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas, publicaron un comunicado en el que señalan que la película infantil no se estrenará sus cines esta semana, pues no cumple con los estándares fijados por el gobierno. “(La película) No tiene licencia para su proyección pública en todos los cines de los Emiratos Árabes Unidos, debido a su violación de los estándares de contenido de medios del país”, publicaron en la cuenta de la Oficina Reguladora de Medios del Ministerio de Juventud y Cultura.

En respuesta a la prohibición por motivos de homofobia, de acuerdo con The Guardian, Chris Evans dijo que “siempre habrá gente asustada, que no sabe e intenta aferrarse a lo que existía antes”. Sin embargo, señaló, “esas personas se extinguen como los dinosaurios. Creo que el punto es no ponerles atención, seguir avanzando y abrazar el crecimiento que nos hace seres humanos”.

¿Por qué intentaron censurar el beso gay en ‘Lightyear’?

En esta cinta de Pixar conocemos el pasado de Buzz Lightyear. No como un juguete, sino como un verdadero guardián espacial que lucha contra el mal en compañía de su equipo intergaláctico. Una de ellas es Alisha Hawthorne, una astronauta que, además de ser un personaje crucial para el desarrollo de la trama, tiene una relación seria con otra mujer.

Esta no es la primera vez que existe controversia por Hawthorne. En marzo de 2022, empleadas y empleados de Pixar expresaron en una carta abierta que algunos ejecutivos de Walt Disney Company intentaban censurar las escenas de “afecto abiertamente gay” en sus películas. Su protesta rindió frutos y, al final, ‘Lightyear’ mantuvo la escena en la que Hawthorne y su pareja se dan un beso.

Ahora, sin embargo, el problema no está dentro de Disney sino en los países que prohibieron la película en cines. En Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica podremos ver el estreno de ‘Lightyear’ esta semana de acuerdo con lo planeado.









