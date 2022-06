Christian Bale estaría dispuesto a volver a ser Batman con una condición

El actor que ahora da vida a “Gorr, el carnicero de Dioses” en ‘Thor: Love and Thunder’, no descarta volver a ser Batman.

Christian Bale se convirtió por excelencia en el Batman favorito de todos los tiempos, gracias a la trilogía dirigida por Christopher Nolan: ‘Batman Begins’ de 2005, ‘Batman: El caballero de la noche’ de 2008 y ‘Batman: El caballero de la noche asciende’ de 2012.

Sin embargo, después de que el actor despidió a Batman, nuevos actores interpretaron al misterioso superhéroe, Ben Affleck en ‘Batman vs. Superman: El origen de la Justicia’ de 2016 y ‘La Liga de la Justicia’ de 2017. Para después dar lugar a Robert Pattinson en la entrega más reciente en ‘The Batman’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tras 10 años desde su última aparición como Batman, Christian Bale regresó a las películas de superhéroes pero no precisamente de DC sino que se unió a las filas de Marvel para dar vida al antagonista “Gorr, el carnicero de Dioses” en ‘Thor: Love and Thunder’.

¿Christian Bale volverá a ser Batman?

Precisamente en la rueda de prensa de la película ‘Thor: Love and Thunder’, Christian Bale fue cuestionado sobre el hecho de volver a interpretar a Batman, a lo que el actor respondió:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No, nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado. De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso’”, expresó.

Además, Christian Bale hizo énfasis en la única condición que pondría para volver a ser Batman en la pantalla grande y ésta es... trabajar con Christopher Nolan, nuevamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El actor señaló: “Creo que todo dependería de Christopher Nolan. Si decidiera volver a hacerlo y me eligiera a mí, entonces sí, definitivamente lo consideraría. Ese fue siempre nuestro pacto, así que me mantendría fiel a ello. Pero la verdad es que siempre dijimos que solo haríamos tres películas. Y yo me he dicho en varias ocasiones que solo volvería a hacerlo con él”.

Sin embargo, el hecho de que Christopher Nolan regrese a dirigir una película de Batman es casi imposible por lo que el retorno de Christian Bale como el famoso superhéroe también lo es.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Luego de que Ben Affleck y Robert Pattinson se enfundaran en el traje negro, quien es un hecho que volverá como Batman es Michael Keaton, en la película ‘The Flash’ que se estrenará en 2023 y también tendrá una aparición en ‘Batgirl’ de HBOMax.

Podría interesarte