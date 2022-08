¿Cine a 29 pesos? Entérate de los detalles de la Fiesta del Cine en México

Cualquier película que quieras ver en cartelera te costará menos de 30 pesos durante tres días de cine.

Si, así como nosotros, amas el cine y mueres por tener un verano de experiencias cinematográficas, te gustará saber que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica llevará la Fiesta del Cine a todo el país por primera vez en esta edición de 2022. Y lo mejor es que el acuerdo entre exhibidores y distribuidores permitirá que veamos cualquier película en cartelera, en las principales cadenas de cine de México, con entradas a solamente 29 pesos durante los próximos lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de septiembre.

¿Cuáles son las cadenas que participan y los precios de la Fiesta del Cine?

Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot compartirán el precio “base” de las entradas al cine en 29 pesos mexicanos. Para otros formatos, los precios son los siguientes: en IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD tendrán un costo de 49 pesos, y los de “lujo” como platino y VIP costarán 69 pesos. Además del precio reducido en los boletos, las cadenas de cine también ofrecerán descuentos en dulcería, entre otras promociones.

¿Cuáles son las películas que estarán en cartelera durante la Fiesta del Cine?

Entre los estrenos estarán Spiderman: No way Home – The More Fun Stuff Version, Vértigo, Lecciones para canallas, Mi dulce monstruo, La chica salvaje y El sastre de la mafia. También continuarán en cartelera ¡NOP!, After: Amor infinito, Dragon Ball Super: SUPER HERO y Escalera al infierno.

Esta iniciativa no es un concepto nuevo, se lleva a cabo en países como España, Francia, Perú y Chile desde hace varios años como una manera de llevar al cine a toda la gente y esta pueda ejercer su derecho a la cultura y el esparcimiento. No es ningún secreto que los precios del cine se han disparado recientemente en México y que, por esa razón, ir al cine es un lujo que no todas las personas se pueden permitir.

