Las frases más icónicas de “Clueless”, la película de los noventa que nos enseñó el valor de la amistad

As if! y otras frases memorables de la gran Cher Horowitz y su fiel amiga Dionne Davenport.

“Clueless” o en español “Ni idea”, la película dirigida por Amy Hecklerling y protagonizada por Alicia Silverstone, fue considerada como una de las cintas mas icónicas de la década de los noventa y fue la favorita de muchas. Está inspirada en “Emma”, novela de la escritora británica, Jane Austen y es sin duda una producción ideal para aprender sobre el estilo, la moda, el amor y la amistad.

Una característica que hace a esta cinta tan icónica son sus personajes, ya que cada uno muestra una diferente personalidad, pero con el mismo propósito, es decir, ser diferentes, demostrándolo a través de su ropa. La prueba de ello son Cher Horowitz, Dionne Davenport y Tai Fraiser, quienes se encargaron de hacer que su preparatoria fuera el lugar más chic de toda California.

Es por todo esto y más que aquí te dejamos las frases más memorables de “Clueless”, además de la icónica “As if!”.

Las mejores frases de “Clueless”

“Bueno, ya está bien, ¿esto es un anuncio de productos de belleza o qué?” - Cher

Esta frase es la primera que escuchamos de Cher, después de ver una seria de videos de ella pasándola bien con sus amigos en Beverly Hills y ella lo dice para dar pie a la película, desde ahí supimos que amaríamos al personaje.

“Eres virgen y no sabes conducir” - Tai

Esta es el primer insulto que le dice Tai a Cher, a lo que ella le responde “Oh, me has hecho daño, Tai” y en realidad es un gran insulto para todos aquellos que tienen un almacén lleno de inseguridades en su cerebro y si somos sinceros, es difícil vaciar.

“Christian dijo que me llamaría al día siguiente, lo que en el tiempo de los chicos eso es por lo menos el próximo jueves” - Cher

Definitivamente Cher nos hizo saber desde un inicio que los chicos manejan su propia escala temporal y si no la comprendemos nuestro cerebro explotará tratando de entenderlo, es momento de darle las gracias a nuestra querida Cher.

“Es una auténtica Monet” - Cher

¿Quiénes saber sobre arte? aquí te dejamos la explicación de Cher sobre Monet, Tai le pregunta ¿Qué es una Monet? y Cher le explica “Es como los cuadros. Si la miras de lejos, está bien, pero de cerca solo ves una mancha”.

”Aquí es donde vive Dionne. Somos amigas porque las dos estamos acostumbradas a que la gente nos tenga envidia” - Cher

Así es como aprendimos la relación que existe entre las chicas populares y vínculo irrompible que comparten.

“No es tan fácil, intenta conducir con plataformas” - Cher

Cuando Cher falla su examen de conducir es cuando dice esta icónica frase y si somos sinceras, no miente. ¿Alguna vez han intentado conducir con zapatillas? ¡Es mortal!

“¿Qué prefieres? ¿Fashion victim o discapacitada de la moda?” - Cher

Cher tiene un límite y este llega gracias a Amber “la chica mala” o molesta creo que la define mejor, la vemos intentar copiar el estilo de Cher durante toda la película hasta que le ponen un alto.

“Yo no uso pelo de poliéster, ¿entiendes? A diferencia de otras chicas que conozco como Shawana” - Dionne

La mejor explicación que Dionne le pudo haber dado a su novio para darle a entender que si pretendía coquetear con otras, que fueran de “su misma categoría”, en pocas palabras, amantes de la moda, buen gusto y bien vestidas.

“¿Qué te has puesto?, un vestido, ¿Según quién?, ¡Calvin Klein!” - Cher y Mel Horowitz

La frase más icónica de la película y con la que muchas nos sentimos identificadas cuando queremos salir y nuestros padres proceden a decirnos “o te cambias de ropa o no vas”.

“¡Estoy total y locamente enamorada de Josh! Pero ahora no sé cómo actuar a su alrededor” - Cher

Todas hemos pasado por esa etapa, cuando al fin aceptas que te has enamorado de ese chico y que además de todo es cercano a ti y ya no sabes como debes actuar con el para no hacer el ridículo.

