Danae Islas de León y Ana Torre, el talento mexicano en la producción de ‘Doctor Strange 2′

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ estuvo llena de talento mexicano tanto en la pantalla como detrás de ésta.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se posicionó como una de las películas más prometedoras del 2022 desde el estreno de su primer trailer proyectado en ‘Spider-man: No Way Home’ a finales de 2021.

Provocando grandes expectativas, fue hasta su estreno a principios de mayo de 2022, cuando los fanáticos de Marvel pudieron apreciar toda la magia (literal) de Dr. Strange en una trama que involucró a la ‘Bruja Escarlata’ y a América Chávez, lo cual no decepcionó sino todo lo contrario.

Por primera vez en la pantalla, los seguidores de Universo Cinematográfico de Marvel pudieron ver a América Chávez, la primera superheroína latina y abiertamente lesbiana con la capacidad de cruzar multiversos, interpretada por Xochitl Gomez, actriz de papás mexicanos, mientras que su doble Grecia de la Paz es originaria de Acapulco, lo cual no era ningún secreto.

La representación mexicana en ‘Doctor Strange 2′ era evidente, desde el primer diálogo entre la superheroína y el personaje de Benedict Cumberbatch, lo cual ya podremos disfrutar en Disney Plus a partir del 22 de junio.

Mexicanas en la producción de ‘Dr. Strange 2′

Sin embargo, Xochitl Gomez y Grecia de la Paz, no fueron las únicas que representaron a México en la ambiciosa producción de Marvel, sino que detrás de las cámaras también estuvieron Danae Islas de la Paz y Ana Torre, con quienes pudimos platicar hace unas semanas respecto a su participación en la película.

Danae Islas de Leon fue parte del departamento de Asistente de Dirección en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’: “Es mi primer trabajo en una producción tan grande, empiezas con lo básico de lo básico, que incluye hacer el café en las mañanas para el asistente del Director y para tus compañeros de trabajo o ya después conforme el rodaje va avanzando, las tareas se empiezan a complicar un poco más”.

Agregó: “Tienes que mantener el tiempo en bastante chequeo, asegurarte que cuando llaman al cast, lo traes al set en tiempo: ‘cuando la cámara está lista, necesitamos al actor aquí y tienes 30 segundos para tenerlos en el set’, tienes que asegurarte que todo esté en tiempo y no retrases la labor que todo mundo está haciendo porque cada segundo que te retrasas estás parando a un crew de 600 personas; mientras más avanza el rodaje, las tareas cambian, es muy divertido, es muy estresante pero todo lo que pasa es emocionante”.

“Una de las cosas que nosotros hacemos en la parte del asistente del director es asegurarnos que cosas que no pueden estar a cuadro, nosotros los tenemos que sacar; si nos asignan a una cámara, cualquier cosa que esa cámara está viendo, yo soy la responsable de asegurarme que nada que no debería estar ahí salga a cuadro, es otra de las responsabilidades”, puntualizó Danae Islas de León.

Por su parte, Ana Torre comentó que ‘Dr. Strange 2′ fue su segunda experiencia en un set tan ambicioso: “Durante la pandemia me dieron este trabajo que el titulo en inglés es acting coach on set, básicamente me contrataron a mí para que yo me encargara de ayudar a Xochitl Gomez con su interpretación porque era un papel muy grande y la producción quería que tuviera a una persona que le pudiera ayudar con su interpretación por si ella lo necesitaba”.

“Cualquier cosa que ella necesitara, que estuvieran todos los problemas resueltos, querían tener a alguien que solo se enfocará en ella, entonces, yo estuve trabajando con ella en pre-producción, un mes antes de empezar a grabar, estuvimos trabajando con el guión y guiando al personaje, haciendo como mucho trabajo, viendo cómo era el pasado del personaje y ya cuando empezamos a trabajar, estaba en el set con ella”, señaló.

Así como agregó: “Cualquier escena que ella estuviera haciendo, estaba ahí con ella y mi trabajo era estar viendo su interpretación y si algo no salía bien o había algunas cosa que necesitaba corregirla, ser sus ojos, ir con ella, arreglarlo y también me encargaron la parte del español porque ella habla español (en la película), entonces ellos no querían que fuera tan neutral; también la ayude porque ella no hablaba español en ese momento, era mi trabajo ayudarla a poder pronunciar muy bien como si fuera nativa, hacíamos ejercicios de ese lado”.

¿Cómo llegaron a ‘Doctor Strange 2′?

Danae Islas de Leon compartió: “Es estresante estar en el set y es difícil, yo llevo en Inglaterra desde el 2005, yo no tuve mi primera oportunidad hasta el año pasado, yo estuve intentando por cinco años entrar a la industria y me tardé cinco años en encontrar esa brecha que me dejó entrar”.

Y añadió: “Afortunadamente en Inglaterra hay varios grupos donde te tratan de abrir esas puertas, Disney fue el que a mí me dio la oportunidad, estoy registrada en un grupo que se encarga de apoyar a minorías y fue ahí donde yo agarré la oportunidad; Disney me abrió la puerta y he tenido trabajo desde entonces y las dos seguimos en la industria”.

Mientras que Ana Torre contó su experiencia: “Para mí fue por Facebook, el último lugar donde yo pensaba que iba a encontrar un trabajo así pero estábamos en plena pandemia, producciones que no tienen tanto dinero como ellos no podían continuar, yo estaba aplicando para diferentes cosas como actriz, lo poco que había, y nunca había hecho un trabajo así, había dado clases a niños, que eran como trabajos que hacía y que no eran mi tajo principal cuando no tenía trabajos de actuación”.

Así como señaló: “Vi esta oportunidad en Facebook y dije ‘yo nunca he hecho esto pero he dado clases a niños, clases de español como otro de mis trabajos’, era como una más de muchas cosas que había aplicado y de pronto me dan una entrevista, luego otra entrevista y empieza a parecer como que sí me lo iban a dar, y sí me lo dieron”.

“No fue un proceso inmediato, fue un proceso como de prueba, estuve en pre-producción pero no sabía si me iba a quedar todo el tiempo y al final sí me quedé. La razón por la que me dieron a mí el trabajo fue porque para ellos era muy importante que hubiera una persona que entendiera la cultura porque se estaba creando este personaje y querían tener a una persona que entendiera la cultura aunque Xochitl es mexicano-americana, ella tenía 14 años en ese momento, no querían poner todo el peso en ella, querían que alguien la apoyara y que juntas pudiéramos encontrar el papel”, mencionó la actriz.

Además hizo énfasis en la aportación que tuvo en cuanto a la representación latina en la película: “Me daba mucha alegría que de verdad estuvieran haciendo el esfuerzo de buscar a alguien en pandemia, decir: ‘A ver dónde hay latinos, dónde hay mexicanos para que de verdad haya una persona que esté ahí, que va a estar en esas conversaciones’. Tuvimos muchas conversaciones sobre cosas que a lo mejor ni terminaron en la película como de ‘¿Cómo come pizza un mexicano?’, cosas así; me encantaba tener la oportunidad de estar ahí, donde pasan las cosas y poder poner mi granito de arena”.

Por su parte Dana Islas de León, mencionó: “Yo también tuve la oportunidad de platicar con el escritor de la película, Michael Waldron, incluso él también tuvo alguien en Estados Unidos que le ayudó cuando empezó a escribir el guión, ella le ayudó a empezar a diseñar el personaje de Xochitl, desde el principio, él se enfocó en realmente tratar de reflejar la cultura latina, si no específicamente de México, por lo menos latina”.

¿Cuál fue su parte favorita de trabajar en ‘Doctor Strange 2′?

Ana Torre señaló que para ella, su parte favorita fue la representación mexicana en la película: “Para mí la parte de representación fue súper fuerte, yo tengo 10 años aquí, y cuando estás en México, obviamente eres mexicano pero cuando estás fuera, nunca me he sentido tan mexicana como cuando me fui de México, te toca representar y defender tu cultura, a tu país, y no quieres que vean un estereotipo erróneo; tener la oportunidad e poder influenciar eso aunque fuera en una pequeña manera fue increíble”.

Para Danae Islas de León también fue la representación y a la vez las conexiones que pudo encontrar: “Aunque a lo mejor mi trabajo no se ve tan inmediatamente reflejado en la pantalla, para mí es lo mismo, la representación que estamos dando y además de eso, es incluso cuando estamos en set que la gente te pregunta ‘¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?’ y dices ‘Bueno, soy mexicana’, demuestras, tratas de lucir que puedes trabajar y dar resultados pero además de eso, también están las conexiones, ahí fue donde conocí a Ana, antes de la producción no la conocía y ahora estamos tratando de trabajar en proyectos juntas, ella como actriz y yo en mi camino por volverme directora”.

¿Cómo fue trabajar con Benedict Cumberbatch?

Ana Torre fue quien estuvo más en contacto con Benedict Cumberbatch, por lo que comentó: “Fue un privilegio trabajar con él, es un gran actor, me tocó solamente un día estar realmente con él trabajando el español, en ese entonces todavía estaba muy fuerte lo de la pandemia, siempre traíamos mascarillas y careta, era bastante complicado comunicarte a veces porque nadie podía escuchar lo que estabas diciendo”.

Y agregó: “Ese día que tenía que trabajar con él para ayudarle con el español, me pude quitar el cubrebocas por primera vez y fue como ‘esta es mi cara’, él es súper profesional, yo le dije ‘no tienes que sonar perfecto’ porque él es extranjero obviamente no necesita hablar español perfectamente y él fue como ‘No, no, no tiene que ser lo más perfecto posible’, me encantó su ética de trabajo, él quería hacer lo más posible para que saliera súper bien. Aprendí mucho de verlo trabajar”.

Así como compartió algunos aprendizajes que tuvo en el set: “En general lo que me lleve mucho de todo el elenco es que yo antes sentía que si te equivocabas como actor era lo peor que te podía suceder y te iban a despedir, te iban a decir que cómo era posible que no te supieras tus líneas, viniendo del teatro, yo tenía esa idea, verlos a todos trabajar, se equivocaban todo el tiempo y realmente todos eran actores consumados y era como ‘hay que hacerlo otra vez’. Eso me dio mucha más confianza ahora cuando trabajo, eso me ha ayudado mucho, te ayuda a ser más creativo, a tomar más riesgos”.

¿Cómo fue trabajar con Sam Raimi?

Sobre la experiencia trabajando con un director tan consolidado como Sam Raimi, Danae Islas mencionó: “Para mí fue la mejor experiencia, nunca he conocido a alguien tan amable, tan respetuoso, a todo mundo lo saludaba, fue un encanto trabajar con él”.

Mientras que Ana Torre lo describió como: “La persona más linda, además él tiene problema de oído, imagínate con el cubrebocas, era súper complicado, él se tomaba el tiempo de saludar a todos, era súper tranquilo, mi novio era súper fan de él, yo me sabía como todo el peso que tenía y cuando lo conocí dije ‘Es Sam Raimi’, lo había puesto como en un altar y ver que era una persona tan humilde fue una gran experiencia”.

Danae Islas de Leon y Ana Torre son dos mexicanas que inspiran en el extranjero, pues trabajar en una producción tan grande como lo es ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no fue nada sencillo, sin embargo, con empeño fue posible, actualmente ambas están trabajando en un cortometraje que será estrenado a finales de año. Puedes escuchar la entrevista completa, a través de este link en Facebook.

Sobre Danae Islas de León

Cineasta mexicana que emigró en 2007 a Reino Unido, con el sueño claro de retomar estudios y cursar una carrera universitaria, ingresando así en 2015 a la Universidad para las Artes Creativas de Surrey, Inglaterra, y graduándose con honores, en junio de 2018. Su primer cortometraje de ficción ‘Ivy’, fue nominado como “Mejor cortometraje de drama” por la Royal Television Society Southern Awards.

En 2020, iniciando su carrera profesional, participó en la gran producción cinematográfica de Disney, ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, desarrollando el rol de Trainee Assistant Director, desde entonces ha participado en diversas producciones como ‘Pistol’, ‘The Marvels’ e ‘Indiana Jones’, alternando proyectos de manera independiente, donde busca desarrollar sus habilidades y técnicas como directora. Puedes seguir y contactar a Danae en Instagram y Twitter @thelionsclaw.

Sobre Ana Torre

Originaria de México, estudió un posgrado en actuación en Drama Studio London en Londres, Inglaterra. Posteriormente participó en varias obras de teatro tales como ‘The Castilla Sisters’ y ‘Far Away’ de Caryl Churchill y actuó en numerosos comerciales y cortometrajes.

En 2020 fue contratada como acting coach on set para apoyar a Xochitl Gómez en su papel como America Chavez en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Al terminar la producción escribió y produjo su primer cortometraje ‘The Box’ por el que ganó el premio a mejor actriz en el RS Film Fest en Londres.

Además de seguir trabajando en sus propios proyectos, este año ha participado como actriz en dos largometrajes británicos ‘Sweet Brother’ de Layke Anderson y ‘As Strange as Angels’ de Matt Cannon. Ambos estrenarán en 2023. La puedes seguir en Twitter @anactorre e Instagram @anatorre.mx.





