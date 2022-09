Danny Ramirez, el actor con raíces mexicanas de “Mis dos vidas” y “Top Gun”

Conoce a Danny Ramirez, el prometedor actor latino que está triunfando en Hollywood.

Mis dos vidas, la película de Netflix que estrenó el 17 de agosto no sólo ya entró en el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming, si no también está acaparando las miradas del público tanto por su temática como por su cast, el cual incluye a Danny Ramirez, un joven con raíces mexicanas y colombianas que se está abriendo camino en Hollywood como también lo están haciendo varias actrices mexicanas.

Ramirez, no sólo participa en la nueva película donde interpreta a Gabe, un recién graduado universitario y baterista de una banda que inesperadamente se convierte en papá, si no también en Top Gun: Maverick donde compartió créditos con Tom Cruise, Jon Hamm, Jennifer Connelly y Miles Teller, así que su talento actoral sin duda está poniendo en alto a los latinos.

¿Quién es Danny Ramirez?

Nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, Danny Ramirez es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana que nunca ha olvidado sus raíces. Asistió a la escuela secundaria Miami Coral Park y desde pequeño se sintió atraído por los deportes, por lo que jugó fútbol americano, pero tras lesionarse no continuó.

El actor inició su carrera en The Affair de Showtime y Blindspot de NBC y un año después apareció en la exitosa serie Orange Is The New Black.

En noviembre de 2018 recibió el tercer premio anual NYU Stonestreet Granite Award y en 2021 interpretó a Joaquín Torres en la serie de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier del Universo Marvel.

En 2021 estuvo en la película Root Letter basada en un videojuego japonés. En enero de 2022 participó en Stars at Noon dirigida por Claire Denis y en febrero de 2022 protagonizó el thriller de Hulu No Exit como Ash.