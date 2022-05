Doctor Strange 2: Cuántas horas necesitas invertir para entender todas las referencias

Todas las series y películas que debes ver para entender las referencias en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya seas un espectador casual o el marveliano más hardcore de todos.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la segunda película en solitario de Stephen Strange y la segunda película de la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, ya está en cartelera y es una locura en cuanto efectos, cameos e historia. Seguramente ya te estarás preguntando: ¿Entenderé todas las referencias? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir para ver otras películas y series? Calma, calma, aquí vamos a contestar esas difíciles preguntas.

Puedes leer con confianza, no te vamos a dar ningún spoiler (por el momento).

Lo primero que debes saber es que puedes disfrutar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness por sí sola. Durante más de 10 años hemos visto a todos los personajes del MCU hasta en la sopa, así que es poco probable que no conozcas a alguno que salga en pantalla. Lo segundo es que la historia avanza bien, sin tomar mucho en cuenta la continuidad del universo.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Pero, regresando a la pregunta: ¿Cuánto tiempo hay que invertir para ver otras películas y así entenderle bien? La respuesta se divide en dos, dependiendo del grupo al que pertenezcas: están los que solo quieren pasarla bien (los no clavados, básicamente) y los que necesitan conocer todas y cada una de las referencias de la cinta.

Si eres de los no clavados debes invertir 670 minutos, poco más de 11 horas. Por otro lado, si eres de los sí clavados, debes sentarte a ver 1,104 minutos de contenido, poco más de 18 horas del MCU.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Ahora sí, ya hablamos de los que quieren pasarlo bien. Ahora toca el turno de los los marvelianos hardcore: esos que lo saben todo de todo. En una lista discreta de las películas y series básicas que deben ver para no perder ningún detalle, ellos invertirán 1,981 minutos, unas 33 horas. Eso contando solamente los contenidos esenciales para entender todas las referencias de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Ahora sí: a partir de este punto hay SPOILERS, por favor no lo leas si no has visto la película. En serio, tiene buenas sorpresas y no queremos por ningún motivo arruinarlas. Si ya la viste, o no la has visto pero de verdad quieres saber cuánto tiempo y qué películas y series ver para entenderlo todo, entonces sí quédate hasta el final.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Spoilers

A continuación te vamos a dar la lista completa de películas que tienes ver para entender esta segunda película del Doctor Extraño. Recuerda que esta parte es solo para aquellos que ya la vieron y quieren hacer que sus amigas y amigos lo pasen mejor y entiendan todo, pueden armarles un maratón antes o después de verla. ¡No spoilees nada!

Los no clavados deben ver:

Spiderman: No Way Home (2h 28m)

Dr Strange (2h 6m)

Avengers: Infinity War (2h 29m)

Avengers: Endgame (3h 2m)

Los clavados deben ver

Dr Strange

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

WandaVision ( 6 horas)

Spiderman: No Way Home

Dos capítulos de ‘What If?’: “¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera la Primera Vengadora?” y “¿Qué pasaría si el Doctor Extraño perdiera su corazón en lugar de sus manos?”.

Los marvelianos hardcore deben ver:

Dr Strange

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

WandaVision

Spiderman: No Way Home

What If? (La serie animada de Disney+: 321 minutos)

Capitana Marvel (120 minutos)

X-Men (la película del año 2000 y al menos haber escuchado el intro de la serie animada de los 90s: 1 hora 44 min )

Evil Dead II (1h 25m)

A estas listas les omitimos un par de detalles para no arruinar todas las sorpresas. Las buenas. Las que no se han filtrado.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Podríamos considerar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la primera película de horror-fantasía cósmica de Marvel, con unos cuantos asesinatos gráficos, así que no recomiendo que vayan con sus hijas e hijos. Si no te gustan las películas de horror, esta cinta puede ser la puerta de entrada a este maravilloso género lleno de sangre y sustos al por mayor que es tan hermoso. Sé feliz y por favor no le arruines la sorpresa a los demás.





Podría interesarte