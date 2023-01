Documentales sobre desperdicio de comida que debes ver

Tal vez no lo creas, pero el desperdicio de alimentos es uno de los problemas más graves que existen en el mundo. Y no es solamente por la desigualdad social: también es un problema de contaminación.

La producción de alimentos es responsable del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. A esto hay que sumarle lo que se produce con el desperdicio de alimentos: provoca el 8% de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

La cantidad de comida que termina en la basura (muchas veces sin tocarse) es de aproximadamente 931 millones de toneladas. Seguramente piensas que la mayor parte la tiran a la basura las grandes industrias, pero no es así. Se calcula que, de todos los alimentos producidos en el mundo, se desperdicia un 17%. De ese desperdicio 13% corresponde al comercio minorista; 26% a los servicios de venta de comida y el 61% es desperdicio en los hogares.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuántas veces no hemos tirado un plátano o un aguacate a la basura porque está pasado sin siquiera comerlo? De todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia un 17%. Paradójicamente hay 828 millones de personas que padecen hambre en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Para conocer más sobre este tema te vamos a recomendar unos documentales sobre el desperdicio de alimentos que debes ver. Recuerda que todos y todas podemos ayudar a hacer un cambio en el mundo y asegurar un futuro mejor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Just Eat It: A Food Waste Story

Imagínate comer alimentos que recoges de la basura por seis meses y descubrir que eso es un problema por la forma en la que terminó ahí. Esta es la historia que narra Just Eat It: A Food Waste Story (Solo come: una historia sobre desperdicios de alimentos), un documental que expone el problema que ha generado el desperdicio de alimentos en Estados Unidos.

La pareja de documentalistas Jen y Gran, amantes de la comida, deciden salirse de la cadena de consumo, no comprar y sobrevivir de los alimentos que encuentren en la basura.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este es un documental impactante y revelador que afortunadamente puedes encontrar gratis en YouTube.

Wasted! The Story of Food Waste

Si alguien sabía de buena comida en este mundo ese era Anthony Bourdain. El chef y aventurero Anthony Bourdain es el encargado de guiarnos por el problema del desperdicio de alimentos en Wasted! The Story of Food Waste. Esta película expone la criminalidad de esta práctica y cómo contribuye directamente al cambio climático.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Junto a Bourdain se encuentra una fila de chefs internacionalmente reconocidos como Dan Barber, Mario Batali, Massimo Bottura y Danny Bowien. Ellos muestran cómo es que ningún alimento puede ser desaprovechado. La película también nos muestra una serie de interesantes soluciones para el tratamiento de desperdicios.

EXPIRED? Food Waste in America

¿Se puede comer un alimento después de la fecha que viene marcada? Te tomará cinco minutos ver este corto documental que explica cuánta comida podríamos aprovechar si entendiéramos bien las fechas de caducidad de los productos que compramos en la tienda, como la leche.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este documental, producido por la universidad de Harvard, muestra como cada año el 40% de los alimentos producidos en los Estados Unidos no se consumen, lo que genera millones de toneladas de alimentos desperdiciados en los vertederos.

Theater of Life

Cuando una verdura o una fruta se ve “fea” sigue siendo comida y no debe terminar en la basura, debe terminar en un plato. Eso queda demostrado en Theater of Life, un documental que sigue al chef Massimo Bottura mientras toma la comida que sobró de la Expo Milán 2015 y con ella prepara platos gourmet para los más necesitados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este acto se replica en varias partes del mundo y muestra cómo es que la comida bien aprovechada puede cambiar la vida de las personas.

Una forma de combatir el desperdicio de alimentos está en Perfekto, un servicio de suscripción semanal o quincenal donde recibes productos que están en riesgo de ser desperdiciados por distintas razones. En Cultura Colectiva te regalamos un cupón con el que puedes recibir un descuento especial:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte