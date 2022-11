‘Doña Herlinda y su hijo’: La película con Guadalupe del Toro sobre un amor homosexual

La madre de Guillermo del Toro protagonizó una comedia romántica sobre una pareja de hombres que se ama... y una madre con deseos muy heteronormados.

Hace casi 40 años, la adopción por parte de parejas del mismo sexo no solo seguía siendo un tabú, sino que simplemente no se hablaba de ello en los medios masivos de comunicación (al menos no en México). Pero en la primera mitad de los 80 Guadalupe del Toro, madre del cineasta Guillermo del Toro, protagonizó una comedia erótica de Jaime Humberto Hermosillo sobre un amor “prohibido” entre un joven músico y un neurocirujano. ‘Doña Herlinda y su hijo’ fue una película pionera de la visibilidad LGBT+ en México.

‘Doña Herlinda y su hijo’ está ambientada en Guadalajara y basada en un cuento del mismo nombre de Jorge López Páez. Doña Herlinda, interpretada por Guadalupe del Toro, es una mujer viuda con un hijo, Rodolfo, al que sobreprotege. Aunque ella sabe muy bien que Rodolfo es homosexual y tiene una relación con un estudiante de música llamado Ramón, Doña Herlinda insiste en presentarle mujeres y presionarlo para casarse y vivir el resto de su vida en una relación heterosexual.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ramón se muda con Rodolfo y su madre, pero esta lo trata más como a un hijo que como a un yerno. Al mismo tiempo, cansado de la insistencia de Herlinda, el neurocirujano acepta comprometerse con Olga, una mujer que le presentó (y que no parece tan interesada en el matrimonio como en su propia carrera).

La trama se complica cuando Rodolfo se va con su esposa, pero Ramón se queda a vivir con la madre de su novio. Rodolfo y Ramón siguen enamorados y juntos en la casa de Doña Herlinda, mientras que Olga no tiene ningún problema con la relación homosexual de su esposo (y además se lleva muy bien con Ramón). Y aquí viene la parte de adopción homoparental de la película, que puede contar como spoiler si planeas verla próximamente: Rodolfo y Olga tienen un hijo recién nacido, ahijado de Ramón, que se queda al cuidado de este. Y, al final, todos viven juntos y felices como una familia moderna en la casa de Doña Herlinda (que no solo acepta esa nueva configuración familiar, sino también manda a ampliar su vivienda para que todos quepan ahí).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Doña Herlinda y su hijo’ fue nominada a un premio Ariel por Mejor Guion en 1984. Fue una cinta muy adelantada a su época y una de las pocas comedias románticas que se centran en una pareja homosexual. Guadalupe del Toro falleció el 14 de octubre de 2022, pero su presencia en el cine vivirá por siempre en esa cinta y otras como ‘Geometría’ y ‘La felicidad de la señora Consuelo’.





Podría interesarte