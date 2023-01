La temporada de premios ya dio comienzo con las candidaturas de los Premios de la Academia, y si aún no sabes dónde ver todas las nominadas al Óscar 2023 a Mejor Película, aquí te lo contamos.

Por fin sabemos cuáles son los filmes que contenderán a la codiciada estatuilla de oro de la Academia de Cine de Hollywood, aunque no todos hemos podido disfrutar de todas las producciones. Si eres de las personas que se ha preguntado dónde ver todas las nominadas al Óscar 2023 a Mejor Película, aquí podrás contestar a tu duda y organizarte para tu próxima maratón cinéfila.

Recuerda que si quieres conocer todas las nominadas al Óscar 2023 en todas sus categorías, puedes hacerlo dando clic en este enlace, y si deseas conocer más detalles sobre la premiación y sus fechas, aquí te dejamos este otro link.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Dónde ver todas las nominadas al Óscar 2023 a Mejor Película?

Sin Novedad en el Frente

Tras enlistarse voluntariamente en la armada alemana, Pau Bäumer y sus amigos, Alber y Müller se da cuenta de que su impulsivo acto de patriotismo les podía costar la vida al descubrir la brutal realidad de los combatientes en el frente de la Primera Guerra Mundial, lo que hará que no sólo sus preconcepciones sobre los enemigos y las cosas buenas y malas del conflicto cambien, sino que también viva en carne propia los estragos de una guerra a la que no le encuentran sentido.

Director : Edward Berger.

: Edward Berger. Actúan : Félix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Adrian Grünewald, Daniel Brühl, entre otros.

: Félix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Adrian Grünewald, Daniel Brühl, entre otros. Duración : 2 horas, 28 minutos.

: 2 horas, 28 minutos. La puedes ver en: Netflix.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

La vida Evelyn Wang, una inmigrante adulta que es dueña de una lavandería, parece monótona: ya no se entiende bien con su esposo, no logra conectar con su hija y las deudas no dejan de crecer. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados cuando se ve envuelta en una aventura extraña y enloquecida cuando una versión alterna de su marido llega a pedirle ayuda para enfrentarse a un mal que podría acabar con toda la humanidad y con los multiversos existentes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Director : Daniel Scheinert Y Dan Kwan.

: Daniel Scheinert Y Dan Kwan. Actúan : Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Jenny Slate, James Hong, entre otros.

: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Jenny Slate, James Hong, entre otros. Duración: 2 horas, 19 minutos.

La puedes ver en: Amazon Prime Video o Google Play (en renta).

Avatar: la Forma del Agua

La secuela de “Avatar” muestra la vida de Jake Sully, el ex soldado que decidió cambiar de bando para defender a los Na’vi del planeta Pandora, convirtiéndose en jefe de su tribu y su familia, aunque sus años de paz se ven interrumpidos cuando varios ex soldados clonados en cuerpos de Na’vi aterrizan en el planeta para buscar venganza contra Jake, su familia y la especie regente y, a su vez, conquistar el planeta y a todos los que habitan, lo que hará que los Sully busquen la forma de sobrevivir acogiéndose en la cuna de una tribu marítima.

Director : James Cameron.

: James Cameron. Actúan : Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Britain Dalton, entre otros.

: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Britain Dalton, entre otros. Duración : 3 horas, 12 minutos.

: 3 horas, 12 minutos. La puedes ver: en cines, y próximamente en Disney+.

Los Espíritus de la Isla

Dos amigos de prácticamente toda la vida, Padraic y Colm, se ven separados repentinamente luego de que el segundo decidiera ponerle fin a su amistad sin aparente razón. Aferrado a la idea de que puede traer de vuelta a su amigo, Padraic busca la manera de disculparse con Colm haciendo varias cosas que sólo lo terminan alejando de él, al punto en que ambos terminan evocando un enfrentamiento que no sólo los dañará a ellos sino, también, a todos los que aman y a la gente del poblado en el que habitan.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Director : Martin McDonagh.

: Martin McDonagh. Actúan : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon, entre otros.

: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon, entre otros. Duración : 1 hora, 54 minutos.

: 1 hora, 54 minutos. La puedes ver en: actualmente no está disponible en streaming, aunque se espera su estreno en cines.

Elvis

El auge y la caída del gran Rey del Rock, Elvis Presley, se cuenta en esta película a través de los ojos de quien fue su mánager durante tantos años, el Coronel Tom Parker, quien lo convirtió en una estrella internacional con un costo alto no sólo en su salud mental, sino también en su estabilidad psicoemocional. Este repaso sigue los momentos más climáticos en la carrera del músico y de su vida personal, para humanizar a la leyenda y demostrar que, al igual que todos, también fue un humano pasional.

Director : Baz Luhrmann.

: Baz Luhrmann. Actúan : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, entre otros.

: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, entre otros. Duración : 2 horas, 39 minutos.

: 2 horas, 39 minutos. La puedes ver en: HBO Max.

Los Fableman

Luego de presenciar su primera función cinematográfica, el joven Sammy Fabelman crea un sueño: convertirse en cineasta. Y por ello, busca recrear la película a través de una grabación casera y se apoya para ello en Mitzi, su madre. Poco a poco, el proyecto del chico se vuelve más y más ambicioso, tomando ideas de Cecil B. DeMille y John Ford, pero las cosas se le complicarán al descubrir un secreto familiar que hará que los miembros de su hogar se pongan a la defensiva, creando momentos de tensión que podrían arruinar el sueño del muchacho.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Director : Steven Spielberg.

: Steven Spielberg. Actúan : Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, Paul Dano, Seth Rogen, Mateo Zoryan, Keely Karsten, entre otros.

: Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, Paul Dano, Seth Rogen, Mateo Zoryan, Keely Karsten, entre otros. Duración : 2 horas, 31 minutos.

: 2 horas, 31 minutos. La puedes ver: en cines, a partir del 26 de enero.

Tár

Lydia Tár ha conseguido todo lo que ha deseado: es una compositora de música con renombre mundial y la primera mujer en dirigir a la Filarmónica de Berlín, hechos que consiguió no sólo por su trabajo duro sino, también, por sus dotes de manipulación y algunas acciones poco éticas, las cuales podrían salir a la luz al tiempo en que sus memorias son trabajadas y su próximo gran objetivo, una grabación en vivo de la Sinfonía No. 5 de Gustav Mahler, se vuelve más amenazante de lo que ella esperaba.

Director : Todd Field.

: Todd Field. Actúan : Cate Blanchett, Noémi Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Sylvia Flote, Sydney Lemmon, entre otros.

: Cate Blanchett, Noémi Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Sylvia Flote, Sydney Lemmon, entre otros. Duración : 2 horas, 38 minutos.

: 2 horas, 38 minutos. La puedes ver: en cines, a partir del 23 de febrero.

El Triángulo de la Tristeza

La vida de los ricos no es como muchos piensan, y esta película así lo explora, de una manera catastrófica, dramática y con un toque de comedia. Sigue a Carl y Yaya, una pareja de modelos jóvenes, hermosos y de mucho dinero, que acude a la invitación de un crucero de lujo para parejas adineradas. Mientras ambos tratan de sobrellevar los altibajos de su relación, una eventualidad pondrá su mundo de cabeza: el crucero se hunde, los supervivientes deberán encontrar la forma de sobrevivir en una isla desierta.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Director : Ruben Östlund.

: Ruben Östlund. Actúan : Harris Dickinson, Charlbi Dean, Thobias Thorwid, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Dolly De León, entre otros.

: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Thobias Thorwid, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Dolly De León, entre otros. Duración : 2 horas, 27 minutos.

: 2 horas, 27 minutos. La puedes ver en: actualmente no está disponible en streaming, aunque se espera su estreno en cines.

Women Talking

Los estragos del machismo y el patriarcado tienen que parar, y esta película es una denuncia en contra de ello, que sigue la vida de ocho mujeres pertenecientes a una colonia menonita aislada del mundo quienes, en pleno 2010, buscan reconciliar su realidad y su fe al descubrir que todos los hombres de su grupo han drogado y violado a todas las mujeres desde hace muchos años. La realidad hará que las protagonistas se sometan a juicios internos sobre cómo tratar el tema, cómo sobrellevarlo y cómo detenerlo.

Director : Sarah Polley.

: Sarah Polley. Actúan : Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDorman, Judith Ivey, Kate Hallett, Liv McNeil, entre otros.

: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDorman, Judith Ivey, Kate Hallett, Liv McNeil, entre otros. Duración : 1 hora, 44 minutos.

: 1 hora, 44 minutos. La puedes ver en: actualmente no está disponible en streaming, aunque se espera su estreno en cines.

Top Gun: Maverick

La secuela esperada durante muchos años de “Top Gun”, que nos muestra el regreso de Pete Mitchell, “Maverick”, a la armada de Estados Unidos para formar parte de su programa de instrucción de futuros luchadores, a 30 años de haberse retirado. Ahí, deberá confrontar algunos momentos amargos de su pasado mientras entrena a un grupo de jóvenes pilotos, aunque uno de ellos, el hijo de su mejor amigo, Nick “Goose” Bradshaw, pondrá su vida de cabeza al mostrarse duro y reacio en aprender.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Director : Joseph Kosinski.

: Joseph Kosinski. Actúan : Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Bashi Salahuddin, Jon Hamm, entre otros.

: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Bashi Salahuddin, Jon Hamm, entre otros. Duración : 2 horas, 10 minutos.

: 2 horas, 10 minutos. La puedes ver en: Star+.

Ahora que ya sabes dónde ver todas las nominadas al Óscar 2023 a Mejor Película, es momento de que armes tus palomitas o adquieras los boletos del cine para disfrutar de cada una de estas producciones antes de la llegada de la gala. Compártenos tus comentarios sobre los filmes a través de nuestros canales digitales.

Podría interesarte