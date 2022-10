Dune: La película más cara de la historia en la que iba a estar Salvador Dalí

Dalí estuvo a punto de ser el actor mejor pagado de la historia en una película de Alejandro Jodorowsky que, lamentablemente, nunca se hizo.

En 1965 se publicó ‘Dune’, la novela de Frank Herbert que pasó a la historia como una de las mejores de ciencia ficción de todos los tiempos y la más vendida. Esa primera parte dio pie a una saga que inspiró a varios cineastas para hacer su propia adaptación. Antes de la versión de David Lynch y la de Denis Villeneuve, Alejandro Jodorowsky estuvo a punto de ser el director de ‘Dune’ en el cine y planeaba que la suya fuera la película más costosa hasta la fecha, sobre todo porque Salvador Dalí tendría un importante papel en ella.

Alejandro Jodorowsky ya era famoso por ‘El Topo’ y ‘La montaña sagrada’, que llegaron a oídos y ojos del productor francés Michel Seydux. Él le ofreció a Jodorowsky realizar cualquier película que quisiera, sin importar el costo ni lo ambicioso de su proyecto. Y como el chileno era admirador del trabajo de Frank Herbert (aunque no había leído la novela completa), se decidió por una adaptación de ‘Dune’.

Seydux le dio a Alejandro Jodorowsky todo lo que un guionista podría desear, incluido un castillo que usó para escribir. También le dio la oportunidad de reclutar a quien él quisiera. El primero fue Moebius, quien hizo un storyboard de 3,000 ilustraciones en el que ambos se tomaron varias libertades creativas, pues añadieron escenas que jamás ocurren en la novela. También llamó al legendario H.R. Giger para diseñar el que sería el planeta enemigo. Y, para la música, eligió a nada menos que Pink Floyd, que acababan de lanzar el ‘Dark Side of the Moon’.

El elenco contaría con su hijo Brontis Jodorowsky en el papel de Paul, además de Mick Jagger, David Carradine, Udo Kier, Orson Welles y Salvador Dalí.

Detengámonos a pensar un segundo: ¿Se imaginan una versión de ‘Dune’ con arte de Moebius y Giger, musicalizada por Pink Floyd, con actuanciones de Mick Jagger y Udo? Con razón mucha gente se decepcionó cuando, spoiler alert, el proyecto jamás se concretó.

Sobre Salvador Dalí, el pintor estuvo a punto de convertirse en el actor mejor pagado de la historia: recibiría 100 mil dólares por hora trabajada. Y no solo eso: su enorme ego le llevó a decirle al mismo Jodorowsky que él tenía mejores ideas y que, por esa razón, no aceptaría ciegamente sino que se haría lo que él dijera con respecto a su personaje y trama. Jodorowsky aceptó, pero editó las escenas de Dalí de manera que no apareciera durante más de una hora en ‘Dune’.

Jodorowsky también tenía su propio ego y no estaba dispuesto a hacer una película de una o dos horas, como le exigieron en Hollywood. Para el cineasta la historia debía durar más de 10 horas, algo impensable para los ejecutivos de la época. Y, como probablemente sabes, durante la segunda mitad de los años 70 se decidieron por financiar otra obra de ciencia ficción llamada ‘Star Wars’. El trabajo de Jodorowsky y Moebius para la película pasó a ser ‘El Incal’, que un día tendrá su propia adaptación cinematográfica. Si quieres conocer la historia completa, hay un documental, ‘Jodorowsky’s Dune’, que lo explica.





