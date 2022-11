Eiza González protagonizará junto a Henry Cavill película de Guy Ritchie

El actor británico compartirá créditos junto a la mexicana Eiza González en la cinta ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’.

Henry Cavill tiene a sus fans en una montaña rusa, pues en los últimos días se anunció que dejará su personaje Geralt de Rivia en la cuarta temporada de la serie The Witcher y en su lugar entrará Liam Hemsworth debido a su regreso a la película Superman, la cual se grabará al mismo tiempo que la serie, pero por otro lado, también se anunció que el actor protagonizará junto a la mexicana Eiza González la película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare dirigida por Guy Ritchie.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, escribió.

Aunque la noticia entristeció a sus seguidores, el anuncio de su regreso tanto con el superhéroe como con el personaje que encarnará al lado de González los llenó de emoción, pues por primera vez veremos juntos a dos de los personajes más queridos de Hollywood.

Ambientada y basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, The Ministry of Unglentlemanly Warface dirigida por Guy Richie, producida por Jerry Bruckheimer e inspirada en el libro del mismo nombre del corresponsal de guerra e historiador militar Damien Lewis, la cinta mostrará a la organización secreta de combate del primer ministro británico Winston Churchill e Ian Fleming.

Se dice que las filmación de la película comenzará en enero de 2023 en Turquía, pero como aún no existen datos muy concretos, aún se desconoce la fecha de estreno.

Por su parte, Eiza González interpretará a una francotiradora militar y Henry Cavill tendrá el papel del líder de dicha organización de combate.

