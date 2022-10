El Grinch tendrá su propia película de terror: ‘The Mean One’

La primera Navidad... un grito se oyó. Y el Grinch vuelve veinte navidades más tarde a terminar lo que inició.

El Grinch, esa criatura de color verde que odia la humanidad y que, como aprendimos en la película protagonizada por Jim Carey, solo deseaba tener amigos y ser aceptado en la sociedad, será ahora protagonista de una película de terror que promete mucha sangre y violencia no apta para niños.

Así como pasó cuando Winnie Pooh dejó de ser propiedad de Disney y surgió ‘Sangre y Miel’, el personaje del Dr. Seuss será ahora un aterrador monstruo. En lugar de descubrir el verdadero significado de la Navidad, el Grinch descubrirá que su verdadero deseo está en la sangre. Esta es la sinopsis original de la película:

“The Mean One (David Howard Thornton) es un gruñón peludo y de piel verde en un traje de Santa, que vive en lo alto de una montaña sobre el pueblo de Newville, odiando la temporada decembrina. La joven Cindy Tú-Sabes-Quién (Krystle Martin), cuyos padres fueron masacrados por ‘The Mean One’ 20 navidades antes, regresa al pueblo para buscar un cierre”. Pero Cindy está a punto de descubrir que su gran enemigo, con un corazón dos tallas más pequeño, sigue siendo tan malvado como antes.

¿Quién será ese malvado Grinch sediento de sangre? Nada menos que David Howard Thornton, quien fuera Art el payaso: ese que solamente sale durante las noches de Halloween en las cintas de ‘Terrifier’ de Damien Leone. Así que ya tiene bastante experiencia cuando se trata de ser un personaje que originalmente estaba hecho para divertir a la gente... y ahora es un asesino que odia las festividades.

Lo mejor es que no habrá que esperar mucho para ver esta cinta del Grinch que se robó la Navidad (e hizo cosas mucho peores que eso) porque se estrena el 15 de diciembre de este mismo año.