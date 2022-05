El productor de Rápido y Furioso ya piensa en el reboot

Luego de 10 películas y una más en camino, Neal Moritz ya piensa en reiniciar la franquicia.

La saga inició con carreras de autos tuneados y una pandilla de asaltes. Luego creció tanto que llegó al espacio y los bandidos se convirtieron en superhombres. En 2024 llegará su onceava película. Sin embargo, Rápido y Furioso (Fast & Furious) no terminará con el final de la familia Toreto. Eso es lo que cree su productor, Neal Moritz.

Durante una entrevista en el show The Town with Matthew Belloni, Moritz aseguró que le gustaría reiniciar la saga y hacerlo todo más pequeño para que ahora la historia vaya por otro camino:

“Sinceramente, creo que en el futuro me gustaría que fuera más pequeña. Y me gustaría volver al punto de partida. Creo que es un camino interesante. Me gusta hacer zig y luego zag. Me gusta intentar hacer algo diferente y creo que eso es lo que el público demanda hoy en día”, dijo el productor.

Es posible que, originalmente, Moritz solo quisiera hacer un par de buenas películas sobre automóviles y no toda una saga que se le pusiera al tú por tú al Universo Cinematográfico de Marvel (aunque probablemente todo el dinero que ha recaudado la franquicia no le ha caído mal). “Vamos a hacer una gran película y luego pensaremos en la siguiente”, dijo con respecto a Fast & Furious.

Recientemente, Vin Diesel, el protagonista de la saga, reveló que la onceava entrega podría ser la última para su personaje Dominic Toretto: “Me encanta el hecho de poder interpretar a Dom Toretto. El final llega porque toda buena historia necesita un final. Porque cada libro que has leído tiene un último capítulo. Porque esa es la naturaleza de la narración”.

También abordó la posibilidad de tener nuevas historias en el mismo universo:

“Estoy seguro de que hay personas a las que les encantaría que Fast and Furious continuara una y otra vez. El universo, lo hará, claramente, y habrá diferentes iteraciones de historias y diferentes tramas que se desarrollarán en el futuro. En términos de esta mitología creo que se lo debemos a los fans, aunque sospecho que a mucha gente le parecerá agridulce darles el final”.

