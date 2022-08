La serie ‘El señor de los anillos’ adelantará el estreno de dos episodios

Prime Video reveló el horario de salida de los primeros capítulos de la serie ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’, así como también en qué fecha saldrán.

Aunque está todo listo para el estreno de la serie ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’ de Prime Video, una nueva noticia está emocionando a los fans de la saga. Y es que Prime Video anunció la hora exacta en la que estará disponible la temporada 1, reveló que lanzarán dos capítulos y dijo que adelantarán su estreno programado anteriormente para el 2 de septiembre de 2022.

De acuerdo con los creadores, la serie de Amazon protagonizada por Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Benjamin Walker, Peter Mullan, entre otros, y basada en el mundo de J.R.R. Tolkien, llegará con dos episodios de estreno el 1 de Septiembre a las 9 P.M. para terminar su primera temporada el 14 de Octubre de 2022. En total se estima que sean 5 temporadas.

Después del estreno, los nuevos episodios de The Rings of Power estarán disponibles todos los viernes a las 12 am ET.

Esta entrega no solo incluirá elementos de los libros e historias principales que son El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, sino también tendrá algunas historias cortas extra de corte televisivo, pero con una estética similar a las cintas de Peter Jackson.

También, en la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power se verá por primera vez a personajes de la Primera y Segunda Era de la Tierra Media, ya que recordemos que las películas estaban basadas en Tercera Era del Sol.

Hasta ahora El señor de los anillos: Los anillos del poder es considerada como una de las producciones televisivas más ambiciosas y costosas de la historia, ya que cuenta con una inversión de más de cien millones de dólares.

