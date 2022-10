Ella fue Angela Lansbury, la brillante actriz que dio vida a la Sra. Potts

Fue parte de la época de oro del cine hollywoodense y prestó su voz a personajes amados de la animación.

El mundo del cine está de luto, pues la gran Angela Lansbury falleció el 11 de octubre de 2022. Ella era una de las últimas actrices de la época de oro del cine de Hollywood e interpretó múltiples personajes en cine, teatro y televisión. Por supuesto, las niñas y niños de los años 90 la recordamos por la voz de la Sra. Potts, la tetera de ‘La Bella y la Bestia’ que es uno de los personajes más icónicos de Disney, pero en la carrera de Lansbury hubo muchísimo más.

Angela Brigid Lansbury nació el 16 de octubre de 1925 en Londres, pero su familia emigró a Estados Unidos para escapar del Blitz, los bombardeos de Alemania contra Reino Unido durante los años de 1940 y 1941. Su carrera como actriz comenzó ahí, cuando estudió actuación en Nueva York. Muy pronto, en 1942, firmó con MGM y obtuvo sus primeros papeles: en ‘Gaslight’ y ‘El retrato de Dorian Gray’. Fue nominada dos veces al Óscar y ganó un Golden Globe.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 1962 desempeñó el que es considerado uno de sus mejores papeles en la película ‘The Manchurian Candidate’, por el que fue nominada nuevamente a un Óscar. En 1966 tuvo un papel en teatro, dentro de la obra ‘Mame’, por el que ganó un Tony.

Durante los años 70, Angela Lansbury tuvo distintos papeles en producciones como ‘Gypsy’, ‘Sweeney Todd’, ‘The King and I’ y ‘Bedrocks and Broomsticks’ de Disney. Y más adelante, en los años 80, tuvo uno de sus papeles más memorables: el de Jessica Fletcher en la serie ‘Murder, She Wrote’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 1991, Angela Lansbury prestó su voz a la Sra. Potts en la película de Disney ‘La Bella y la Bestia’. En este video puedes escuchar su increíble interpretación en el 25 aniversario en la película:

Lansbury también dio vida a la abuela de Anastasia, la Emperatriz Marie, en la película de 20th Century Fox de 1997, que fue la primera cinta animada de su división de animación. Más tarde apareció en ‘Nanny McPhee’ (2005) como la tía Adelaide y en 2018 en ‘El regreso de Mary Poppins’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 2014, Angela Lansbury fue nombrada Dame Commander of the Order of the British Empire por la Reina Isabel II, uno de los más importantes reconocimientos otorgados por la corona británica, por su contribución a las artes. La legendaria actriz falleció en 2022 a la edad de 96 años, pero dejó toda una carrera en la que interpretó un sinnúmero de inolvidables personajes.

Podría interesarte