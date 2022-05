Filtración confirma a Capitana Carter y al Profesor X en Doctor Strange 2

Además: ¡Monica Rambeau regresa como la Capitana Marvel!

Si con ‘Spider-Man: No Way Home’ el multiverso de Marvel había quedado comprobado, con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se expandirá completamente y en todas direcciones. En un nuevo tráiler filtrado de la película se muestra a grandes personajes de la Casa de las Ideas.

El primer personaje que vemos es la Capitana Carter, la super soldado que apareció en la serie animada ‘What If...?’ de Disney Plus. En su universo, es ella quien toma el suero del super soldado en lugar de Steve Rogers y tenemos una Capitana Bretaña en lugar de un Capitán América. Aparentemente, la Capitana se enfrenta a la Bruja Escarlata en el salón destruido de los Illuminati.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

New TV spot from #DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness including Captain Marvel, Captain Carter and Professor X yellow chair. pic.twitter.com/t1PqovHTKj — Iquitenian Boy 🏳️‍🌈 (@iquitenian) April 28, 2022

Otro personaje que podría hacer su gran aparición es el Profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men. Vemos su silla voladora amarilla, tan característica de la década de 1990. Este personaje es de los que más se ha rumorado que aparecerá, incluso en el primer tráiler puede escucharse la voz de Sir Patrick Stewart, quien interpreta al personaje en las películas de los mutantes de Fox.

Finalmente hay un cameo de quien parece ser la Capitana Marvel de Monica Rambeau, la hija de la capitana de la Fuerza Aérea Maria Rambeau, amiga de Carol Danvers y a quien vimos adquirir sus poderes en ‘WandaVision’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Otros de los personajes que se rumora aparecerán en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ son Red Richards interpretado por Ioan Gruffudd, un nuevo Capitán América interpretado por John Krasinski, Wolverine, el Deadpool de Ryan Reynolds y Tom Cruise como Iron Man. ¿Será verdad o será mentira? Tendremos que esperar hasta el 4 de mayo para descubrir la verdad.





Podría interesarte