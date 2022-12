Final explicado de ‘Hasta los huesos’, la película de terror romántico

Timothée Chalamet y Taylor Russell en una historia de amor entre devoradores, con un final tan aterrador como conmovedor.

‘Bones and All’, también llamada ‘Hasta los huesos’ en Hispanoamérica, es una de las mejores películas de terror de 2022. Es una sangrienta historia de canibalismo, pero también un relato de amor y una mirada a la complejidad de las relaciones personales. Si no la has visto, te recomendamos hacerlo antes de seguir leyendo, porque a continuación hablamos de aspectos cruciales de la trama y sí, explicamos el final.

¿De qué se trata ‘Hasta los huesos’?

En Virginia, durante los años 80, Maren Yearly (Taylor Russell) es una joven adolescente que vive con su padre en un remolque y asiste a la escuela preparatoria. Sus instintos la llevan a cometer un terrible acto de canibalismo en una fiesta y, después de eso, ella y su padre se ven obligados a huir antes de que la policía llegue a buscarlos. Una vez que están en un nuevo estado y en un nuevo hogar, su padre huye. No puede seguir lidiando con la “enfermedad” de ella.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El padre de Maren le deja un walkman con una cinta en la que le confiesa todo: desde que ella era una niña ha cometido distintos actos de canibalismo que han cobrado las vidas de al menos dos personas. Él explica que intentó ser un buen padre y protegerla, pero la situación lo sobrepasa. Él le deja un certificado de nacimiento que revela la verdadera identidad de su madre, por lo que ella se embarca en una búsqueda para encontrarla.

En el camino conoce a Sully (Mark Rylance), un extraño hombre que también es un devorador. Más tarde sigue con su camino y conoce a Lee (Timothée Chalamet), otro devorador del que se enamora casi instantáneamente. Ambos comparten el gusto y la necesidad de comer carne humana e inician un road trip para encontrar a la madre de Maren... mientras siguen saciando su hambre caníbal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el camino conocen a otros devoradores, algunos con puntos de vista éticos y morales muy distintos a los suyos. Algunos matan por gusto y no por necesidad. Otros hablan sobre comerse a las personas “hasta los huesos”, una práctica que resulta muy placentera para los devoradores y que pocos han intentado.

El final explicado de ‘Hasta los huesos’

Hacia el final de la película, Maren y Lee superan la crisis de pareja por la que atravesaban y viven juntos en un dormitorio universitario. Cuando todo apunta a que tendrán un final feliz y permanecerán juntos por el resto de sus vidas, Sully aprovecha un momento en el que Maren está sola y la ataca.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La intención de Sully no es devorar a Maren (él mismo ha dicho que no se come a otros devoradores), pero sí está obsesionado con ella de forma enfermiza, pues siente que ella es la única con la que ha compartido la intimidad de engullir carne humana. Cuando él está sobre ella y la tiene inmovilizada en la cama, Lee llega al departamento y lo asfixia con una bolsa de plástico. Al mismo tiempo, Maren lo apuñala.

Los dos llevan a Sully a la bañera, donde muere por las heridas que le infligieron. Sin embargo, los dos descubren que él tiene la trenza de la hermana de Lee, Kaila, como un souvenir. Lee está gravemente herido y sabe que va a morir, por lo que le pide a Maren que lo devore “hasta los huesos”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué significa el final?

Maren se come a Lee hasta los huesos, tal como él se lo pidió. Él era el amor de su vida y él la adoraba de la misma forma, por lo que esa es la mejor manera de despedirse.

La escena final muestra a Lee y Maren sentados en medio del campo, entre la hierba y la brisa del verano. En la cinta no se explica cómo es que se encuentran en ese lugar si Lee acaba de morir, pero hay que recordar lo que se dice en la película sobre devorar a alguien hasta los huesos. Para los devoradores, comerse a alguien con todo y huesos es una experiencia similar a la de consumir una droga muy potente. “Hay un antes y un después del hasta los huesos”, explican.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De esa manera, la escena final de ‘Hasta los huesos’ puede ser el “viaje” de Maren, que desea con todas sus fuerzas volver a estar feliz y segura con Lee. Él ya está muerto y ella se lo comió hasta los huesos, por lo que esa última imagen es algo así como una alucinación de ella.













Podría interesarte