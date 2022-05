Frases de ‘Stranger Things’ para aplicarlas en tu vida y ser valiente

Si algo hemos aprendido de esta serie, es que nada puede detener la fuerza de un buen amigo, ya que un abrazo, una palmada en la espalda o una palabra de aliento son mucho más valiosas que cualquier otra cosa.





Dicen que cuando una amistad supera los 7 años, puedes considerarla eterna. La más sincera es la que empieza en la niñez. Cuando mantenemos a los mismos amigos desde niños (aunque posteriormente hagamos amistad con muchas otras personas) estos estarán siempre a nuestro lado. Sabrán nuestra historia escolar, los amoríos que mantengamos, los miedos que tenemos y los sueños que esperamos cumplir. La muestra más clara en la actualidad es Stranger Things.









Más allá de la grandiosa historia y los efectos especiales, la mayoría de nosotros sentimos nostalgia al verla, ya que nos recuerda la amistad y la unión que mantuvimos y mantenemos con algunas personas. Nos hacen recordar cómo es que de pequeños añorábamos tener aventuras y divertirnos todo el tiempo con nuestro clan. Los niños son un reflejo de nosotros mismos: somos protectores como Mike, divertidos como Dustin, honestos como Lucas y pacíficos como Will, tratando siempre de ser el mejor amigo y compañía para todos. Si algo hemos aprendido de esta serie, es que nada puede detener la fuerza de un buen amigo, ya que un abrazo, una palmada en la espalda o una palabra de aliento son mucho más valiosas que tener cientos de seguidores en las redes sociales, que brindar con personas desconocidas en una fiesta o que ser popular por alguna banalidad.

Además de la amistad, la serie del momento nos ha demostrado que el amor y la esperanza son también importantes en la vida de los personajes de la serie. Por ello, Stranger Things tiene una frase para cada momento de la vida. Por ello, te presentamos una serie de frases que han hecho de la serie una de as más aclamadas de todos los tiempos y que nos han dado risas, lágrimas y claro, nostalgia. También te invitamos a leer algunas frases motivadoras de Walt Disney en Emprendedor.com.





Kali se lo dice a Eleven cuando la niña amante de los wafles huye de casa para encontrar a su mamá. Luego de descubrir que no es fácil mantener una familia, huye hasta toparse con Kali, a quien llama "hermana". Eleven le dice que quiere tranquilidad en su vida, entonces, la chica le dice que eso sería huir de los problemas, ya que si ellas pueden hacer algo por detener la maldad en el mundo, deberían hacerlo, ya habrá tiempo de estar tranquilas.













luego de la desaparición de Barb, Nancy Wheeler le pide a Jonathan que muestre sus fotos ya que tal vez puedan encontrar a la persona que se llevó a la chica. Sin embargo, cuando Nancy ve las capturas del chico tímido, se da cuenta de que tienen algo especial que no lograr descifrar, entonces el muchacho le dice que cada retratado dice mucho más con la mirada frente a un lente.

Mike camina con Eleven, él tiene un rasguño y ella le pregunta qué le pasó. Mike no quiere decirle por pena, a lo que la niña lo cita «los amigos nunca mienten», para brindarle confianza como lo hizo anteriormente él. Este lema se convirtió en la frase más representativa de la serie y quizá de la vida de todo aquel que se diga fan de Stranger Things.













Luego de un año de que Eleven huyera, ella sorprende a los amigos una noche con su regreso. Mike, corre hacia ella y la sostiene entre sus brazos. Ambos niños encuentran consuelo uno en el otro y Mike, quien siente algo especial por ella, le dice que nunca dejó de buscarla, al contrario, la llamó 353 días sin perder jamás la esperanza de escuchar su voz en el walkie-talkie. Si en verdad quieres algo o a alguien, no te darás por vencido.

Esconderse de los problemas nunca es una opción, o mejor dicho, no es el que deberíamos escoger. Eleven se da cuenta de que puede hacer algo por la humanidad, en lugar de esconderse y ocultar sus poderes. Kali le hace saber que no es la única persona en sentirse sola, triste y desprotegida y que quizá sólo es temporal, por lo que Eleven decide luchar. Enfrenta el dolor y sólo así comenzarás a redimirte.













Eleven decide quedarse con la pandilla de Kali; sin embargo pronto descubre que no es su lugar y aunque ella intenta luchar, cree que primero debe protegerse y a los suyos para poder defender al mundo. Decide, entonces, regresar a casa, es decir, volver con los amigos que tanto la apoyaron y le dieron seguridad, amor y confianza. Date cuenta quien en verdad es tu amigo o quien merece más de ti y brinda tu apoyo y cariño.

No hay anda como el apoyo de la familia, por lo que Joyce le pide a Jonathan que no se esconda, que no hagas las cosas sólo, que no tenga que ocultar su forma de ser. Ella lo va a apoyar y le ayudará a salir adelante, porque si uno tiene una crisis, el otro no lo dejará morir en el intento. A veces, las situaciones y la vida misma nos ponen en un estado anímico muy vulnerable y aunque no lo parezca, hay personas alrededor que nos acompañan y guían, sólo hay que abrir mejor los ojos.













Aunque el padre de Will lo cree muerto, su madre puede comunicarse con él a través de la electricidad que fungen como una ouija. El padre no puede creerlo, pero ella mantienen la esperanza de reencontrarse con su pequeño. Tanto ella, como el resto de los amigos esperan verlo vivo y les cuesta pensarlo muerto. En realidad, no importa que tan lejos esté alguien físicamente, la conexión y unión con alguien puede durar, incluso, más allá de la muerte.

No seas lo que no eres. En parte es una de las premisas de la serie, ya que nos enseña a que la sinceridad y la confianza son primordiales en la vida, sin estas características, los amigos y la familia no existirían, debemos dejar de ser lo que no por encajar en un grupo al que no pertenecemos. Si nos queremos a nosotros mismos, podremos darnos a conocer como realmente somos y aceptaremos nuestra forma de vida.













Bob Newby es el novio de Joyce por lo que hace todo lo posible por mantenerla a salvo al igual que a los niños. Él se pone de carnada antes que todos, prefiere ser el que corra peligro y al morir (sí, lo siento), les recuerda que es un superhéroe sin capa o al menos eso le gusta sentirse. No importa que tu porte sea o no como el de un superhéroe, basta con sentirte uno y demostrarlo en todo momento defendiendo a los tuyos y a quien lo necesite.

Nadie le cree a Joyce que puede hablar con Will, por lo que su madre grita a todo el mundo que aunque tenga que quedarse sola, ella logrará comunicarse con el pequeño. Nadie sabe qué tanto ha pasado una persona en la vida, pudo haber vivido miles de experiencias negativas, otras satisfactorias, pero es justo eso lo que nos convierte en seres humanos con características y peculiaridades. Por ello, vive tu vida, ¡qué importa si otros no te creen lo que eres y cómo lo haces!









Si no aplicas alguna de estas frases en tu vida diaria, es porque quizá te hace falta emoción. No necesitas tener amorío sin fin, cientos de amigos, una vida exitosa, basta con que encuentres los detalles secretos de la vida, aquellos que pocos ven y que nadie se atreve a demostrar por miedo. Ese es tu deber, el mío y el de todos: hacer de lo ordinario algo tan extraordinario que dejemos huella como lo han hecho estas frase en todos los fanáticos de Stranger Things.

¿Sabías que hay una teoría dentro de Stranger Things que puede volverse realidad? Mientras la averiguas, puedes leer estos libros que amarás si te gustó la serie.

